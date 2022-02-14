Госкомитет прокомментировал информацию об аресте сотрудников таможни

"Вчера на некоторых сайтах и в социальных сетях были рапространены необоснованные сведения о спецоперации, проведенной на Ходжасенском таможенном посту Бакинского главного таможенного управления Государственного таможенного комитета и об аресте таможенников". Об этом сообщили в Госкомитете.

В комитете заявили, что в распространенных сведениях утверждалось даже, что арестованные сотрудники имеют родственные связи с руководством ГТК, что также является дезинформацией.

Сообщается, что операция была проведена Главным следственным управлением Государственного таможенного комитета на Ходжасенском таможенном посту Бакинского главного таможенного управления, и структурами комитета ведется расследование: "Соответствующие структуры ГТК самостоятельно, а также совместно с другими соответствующими государственными органами проводят специальные операции, о которых общественность подробно информируется".