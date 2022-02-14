МИД Китая о возможной эскалации российско-украинского конфликта

Китай обвинил Соединенные Штаты в том, что они преувеличивают угрозу России для Украины и создают напряжение. С таким заявлением выступил спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает Reuters.

По его словам, нагнетание и дезинформация со стороны западных стран может создать ощущение неуверенности в мире, где и так много проблем, а также это может увеличить напряжение и разобщенность.

«Мы надеемся, что соответствующие стороны прекратят кампании дезинформации и сделают больше в пользу мира, взаимного доверия и сотрудничества», - сказал он.

Спикер главы МИД также заявил, что лидеры Китая и России строят отношения, основанные на мирной политике и невмешательстве в дела третьих стран.