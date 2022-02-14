Международная федерация дзюдо: Рустам Оруджев – пример для будущих поколений

Автор заметки Джо Кроули называет нашего дзюдоиста "непревзойденным профессионалом, который всегда держит свои сомнения и борьбу под контролем".

"Но когда он побеждает, мы видим, как меняется его лицо, и он позволяет нам увидеть чистое удовлетворение, - говорится в публикации. - Что почти уникально в Оруджеве, так это его щедрость. Он хочет разделить эти тихие, праздничные моменты, но при этом первым бросится на помощь, если кто-то упал. Его приверженность принципам Jita-Kyoei (принципы основоположника дзюдо Дзигаро Кано – ред.) замечательна и должна быть выделена, чтобы молодежь могла это увидеть. Рустам Оруджев - посол наших ценностей, и это хорошо заметно на татами. Он эмоциональный гигант не потому, что он всегда на виду, а потому, что он умело контролирует себя и готов поддержать всех, кто вокруг него. Какой пример для будущих поколений!".

Помимо Рустама Оруджева (73 кг), Азербайджан на турнире «Большого шлема» в Тель-Авиве представят Кярамят Гусейнов (60 кг), Балабек Агаев (60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг), Мурад Фатиев (81 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Руфат Исмайлов (90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).