Депутаты Милли Меджлиса об «арестах в Минобороны, устаревших автобусах, диких штрафах и безграмотных муллах»

Мурад Самедов, парламентский корреспондент 16:58

Накануне 15 февраля под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание Милли Меджлиса. Оно началось с выступления спикера, в котором Сахиба Гафарова подвела итоги визита парламентской делегации Азербайджана в страны Балтии. В ходе своего выступления спикер Милли Меджлиса, в частности, подчеркнула важность развития связей нашей страны с Латвией, Литвой, Эстонией и в целом с Европейским Союзом.

После этого начались выступления депутатов по текущим вопросам. Депута Рази Нуруллаев осудил участившуюся критику в адрес руководства страны, отметив, что объектами критических нападок были выбраны первые лица государства. «Это методология неоднократно использовалась в других странах, - отметил Рази Нуруллаев. – И привела к печальным последствиям. Когда дискредитируется руководство страны, народ выходит на улицы. Именно этого и добиваются люди, которые, прикрываясь демократическими лозунгами, занимаются провокационным очернительством. Их задача – создать такую психологическую ситуацию, чтобы улицы заполонили толпы демонстрантов, их цель – цветная революция. Я - лидер оппозиционной партии и всегда оппонирую властям. Но я никогда не был и не буду в оппозиции к своему народу и государству. Считаю, что абсолютно мерзкая и нетерпимая кампания очернительства, которая проводится против президента, наносит реальный вред нашей стране и ее будущему». Депутат Фазиль Мустафа, посвятил весьма эмоциональное выступление недавнему коррупционному скандалу в Министерстве обороны. «В этом ведомстве проели победу, завоеванную нашим народом в 44-дневной войне, - подчеркнул депутат. – И учтите: проверяли пока не самые «высокие» кабинеты. Там, уверяю, объемы хищений наверняка исчисляются сотнями миллионов манатов. Нельзя ставить равенство между деньгами, похищенные в Минобороны и в Министерстве культуры. То, что крали в Министерстве обороны – это кровные деньги семей шехидов и ветеранов войны».

Представляющий Гянджу депутат Нагиф Гамзаев вначале призвал парламент возобновить железнодорожное сообщение между районами, после чего затронул проблему автобусных сообщений. «В пассажироперевозках в районы до сих пор используются устаревшие автобусы. Но самая большая проблема связана с медосмотрами водителей этих транспортных средств, которые проводятся по старинке. У водителей, в частности, даже не проверяют кровь на наличие наркотических средств», - сказал Нагиф Гамзаев. Затем спикер Сахиба Гафарова озвучила повестку заседания Милли Меджлиса, в которую были включены одиннадцать вопросов. Первые два касались утверждения межправительственных соглашений с Турцией и Испанией и были приняты в одном чтении. Председатель парламентского Комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов представил законопроект о внесении изменений в закон «О медицинском страховании». Отвечая на вопросы коллег, он сообщил, что со следующего года медицинское страхование будет покрывать также лечение онкологических заболеваний. «Из-за того, что лечение онкологии требует значительных расходов, - пояснил Ахлиман Амирасланов, - на первом этапе связанные с ней болезни не были включены в общий перечень. Но со следующего года медицинское страхование будет полностью покрывать и онкологические, и офтальмологические заболевания».

В ходе обсуждений депутат Ганира Пашаева предложила также включить в медицинское страхование расходы на одно искусственное оплодотворение. «В последние годы во всем мире, включая и Азербайджан, растет число женщин, страдающих бесплодием, - отметила депутат. - При этом лекарственные препараты, которые используются при искусственном оплодотворении, чрезмерно дороги. Если нам удастся включить искусственное оплодотворение в медицинское страхование, то мы предотвратим тем самым большое количество разводов». Председатель парламентского Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров представил во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон «О вооруженных силах Азербайджана», которые касаются норм и правил материально-технического обеспечения армии в мирное и военное время. В ходе обсуждения этого законопроекта, депутат Гудрат Гасангулиев заявил, что для более высокого уровня материально-технического обеспечения Вооруженных сил необходим постоянный парламентский надзор. «К сожалению, дело, которое расследуется сейчас в прокуратуре доказывает, что военнослужащим отдавали антиконституционные приказы, а некоторых из них даже подвергали средневековым пыткам. Необходимо расширить закон и включить в него права военнослужащих», - подчеркнул депутат. В ответ Зияфет Аскеров отметил, что в Законе о статусе военнослужащих положения, упомянутые Гасангулиевым, уже отражены. Он также призвал коллег руководствоваться в своих предложениях фактами, а не «услышанным в интернет-телеканалах». В ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в «Закон о газоснабжении» довольно резко выступил депутат Тахир Керимли, отметивший, что граждане жалуются на проблемы с оплатой израсходованного газа. «Они добавляют в газ воздух и продают его населению, - заявил депутат. - А потом штрафуют людей, когда те перекрывают нормы потребления. Штрафы растут на 300-400 процентов! Похоже, эти люди, в обязанности которых входит обеспечение потребителей качественным газом, по-настоящему занимаются только выписыванием штрафов. И не только они. Агентство по пищевой безопасности штрафует в Ясамале торговца зеленью на 1.400 манатов. Разве в природе могут существовать такие штрафы? Хватит содержать бюрократический аппарат за счет штрафов. Я прошу президента издать указ о том, чтобы обнулить все штрафы, выписанные нашим гражданам».

Своего коллегу поддержал и депутат Сабир Рустамханлы: «Еще только февраль, а уже есть граждане, превысившие лимит по газу. Мы должны пересмотреть ценовую политику. Что касается штрафов, то это уже стало большой проблемой. Да, штрафы неизбежны, но они должны быть соразмерны реальным зарплатам граждан страны. Как можно штрафовать на 400 манатов человека, зарплата которого составляет 300-400 манатов. месяц?!» - воскликнул Сабир Рустамханлы. Обсуждение законопроекта о внесение изменений в закон «О свободе вероисповедания» неожиданно привело к перепалке между депутатом Малахат Ибрагимгызы и вице-спикером Фазаилом Ибрагимли. Отметим, что на предыдущем заседании парламента, когда данный законопроект обсуждался в первом чтении, депутат Малахат Ибрагимгызы обратила внимание на дефицит знаний у женщин, выполняющих функции мулл. Вице-спикер Фазаил Ибрагимли почему-то решил вспомнить это выступление и отметил, что в мире сегодня нет страны, где бы принимались законы против человеческого невежества.