Сегодня, 16 февраля, в Украине впервые отмечают День единения. Праздник установлен указом президента Украины Владимира Зеленского два дня назад на фоне того, что многие иностранные СМИ «назначили» именно на 16 февраля дату «вторжения» РФ в Украину.

Праздник отметили и в посольстве Украины в Азербайджане.

В заявлении украинского диппредставительства, поступившем в haqqin.az, говорится, что «Украина сегодня переживает серьезные внешние вызовы... На границах с Украиной Россия разместила... армию... на сайты Министерства обороны, Вооруженных сил и двух государственных банков Украины были предприняты... кибератаки. Кроме того, вчера Государственная Дума РФ... поддержала постановление об обращении к президенту РФ по поводу признанию т.н. «ЛДНР».