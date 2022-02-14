«Никакие угрозы не сломят дух украинцев»: День единения Украины отметили и в Баку фото
Сегодня, 16 февраля, в Украине впервые отмечают День единения. Праздник установлен указом президента Украины Владимира Зеленского два дня назад на фоне того, что многие иностранные СМИ «назначили» именно на 16 февраля дату «вторжения» РФ в Украину.
Праздник отметили и в посольстве Украины в Азербайджане.
В заявлении украинского диппредставительства, поступившем в haqqin.az, говорится, что «Украина сегодня переживает серьезные внешние вызовы... На границах с Украиной Россия разместила... армию... на сайты Министерства обороны, Вооруженных сил и двух государственных банков Украины были предприняты... кибератаки. Кроме того, вчера Государственная Дума РФ... поддержала постановление об обращении к президенту РФ по поводу признанию т.н. «ЛДНР».
Но никакие угрозы не сломят дух украинцев, их стремление быть свободными и жить на своей земле. Как отмечается в заявлении украинского посольства: «Напротив, они закаляют нашу нацию, консолидируют в поддержку своей Родины и укрепляют уверенность в своих силах».
По случаю Дня единения посольство Украины в Азербайджане совместно с представителями украинской общины Азербайджана провело мероприятие в поддержку своей страны, на котором был развернут 30-метровый флаг Украины.
«Украина стремится только к миру и хочет решать все конфликты и спорные вопросы исключительно дипломатическим путем, путем переговоров. В то же время Украина готова к любому развитию событий. Мы не посягаем на чужое, но и свое не отдадим... Сегодня мы как никогда уверены в своих силах... Слава Украине!» - провозглашается в заявлении украинского посольства.