Индийский штат запретил девушкам в хиджабе учиться в колледже

Власти южного индийского штата Карнатака отказались пустить на занятия студенток-мусульманок в хиджабах, передает The National.

Издание отмечает, что школы и колледжи были закрыты по всему штату на прошлой неделе из-за опасений насилия после того, как правительство запретило студенткам-мусульманкам носить хиджабы в классе. На прошлой неделе Высокий суд штата Карнатака ввел временный запрет на ношение религиозной одежды в школах и колледжах. Постановление суда было принято после того, как сотни студентов-индуистов пришли в колледжи в шафрановых шарфах — цвете, который ассоциируется с правыми индуистскими группами — в знак протеста против ношения студентками хиджабов.

Но когда образовательные учреждения вновь открылись в среду, 16 февраля, более 30 студенток были исключены из доуниверситетских государственных колледжей за нарушение временного запрета на ношение хиджаба.

Временный запрет будет действовать до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение по этому вопросу в конце февраля.