Украинская певица отказалась от участия в «Евровидении»: «Не хочу быть в этой грязной истории»

Украинская певица Алина Паш отказалась от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница отказалась ехать на фестиваль от Украины, объяснив, что ей поступают угрозы. «Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше находитья в этой грязной истории. С тяжестью в сердце я снимаю свою кандидатуру представителя Украины в конкурсе "Евровидение". Мне очень жаль», — написала она. Артистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее.