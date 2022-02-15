Римские каникулы мошенницы Мамедовой: «родственница Года Нисанова», «падчерица мэра Рима», наконец, еврейка и аристократка

Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:57

Илахаханым Мамедова, 51-летняя жительница Баку, утверждавшая, что является владелицей многочисленной недвижимости, в том числе ресторанов в Италии, оказалась уникальной мошенницей. Эта женщина, якобы родственница известного бизнесмена, уроженца Азербайджана Года Нисанова, обманным путем завладела деньгами знакомого автомеханика. Мамедова, которая видела Италию только на рекламных проспектах, пообещала Кямилю Бабаеву купить для него «по сходной цене» ресторан и дом в Риме.

Ресторан в Риме за 25 тысяч евро Эту аферу мошенница провернула в компании со своей престарелой матерью Валидой, которую представила Бабаеву в качестве домработницы. Предварительное следствие по уголовному делу Мамедовых завершилось на днях, а его материалы уже направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Илахаханым Мамедова представила себя и членов своей семьи Кямилю Бабаеву как потомственных аристократов, владеющих различной недвижимостью в Риме. Ничего не подозревающему провинциальному автомеханику мошенница рассказала, что из-за пандемии рестораны и дома в итальянской столице сильно подешевели, и потому ее семья смогла приобрести в Риме ряд ресторанов и объектов недвижимости. Свою мать аферистка представила как домработницу, попросив дать ей определенную сумму денег, якобы на ремонт дачи. За это она пообещала Бабаеву, что купит ему в Риме ресторан за 25 тысяч евро, дом за 27 тысяч евро и даже устроит для него итальянское гражданство. Впечатленный Бабаев передал мошенницам 100 тысяч манатов. После жалобы потерпевшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В отношении И. Мамедовой Ясамальским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца, а в отношении ее матери В. Мамедовой - в виде подписки о невыезде. В своих показаниях обвиняемая Илахаханым Мамедова рассказала, что долгое время работала парикмахером и косметологом. Затем решила продать квартиру, а деньги вложить в бизнес, который впоследствии прогорел. После чего Мамедовой пришлось вместе с матерью и сыном переехать на съемную квартиру.

Аристократка, к тому же еврейка По словам обвиняемой, с потерпевшим Кямилем Бабаевым она познакомилась в 2018 году в мастерской, где она ремонтировала свой автомобиль. В разговоре с автомехаником рассказала, что она еврейка по национальности, а ее родственники успешно занимаются бизнесом в Италии и России. В начале 2020 года Мамедова решила открыть кейтеринговую компанию, а деньги на неё занять у автомеханика Бабаева. «Чтобы добиться желаемого, я сказала Кямилю Бабаеву, что моя мать - жена мэра Рима и что у нас в итальянской столице имеются дом и несколько ресторанов, - рассказала обвиняемая. - Связь с Бабаевым я поддерживала исключительно через WhatsApp. Написав ему, что нахожусь в Риме и не могу из-за пандемии выехать из Италии, попросила Бабаева передать нашей домработнице деньги на ремонт дачи». Никогда не бывавшая в Италии Мамедова каким-то невероятным образом смогла убедить Бабаева в своей абсолютной честности и получила от него желанные 100 тысяч манатов, которые впоследствии потратила. Но при этом продолжала дурить голову доверчивому автомеханику, сообщая во все том же WhatsApp, что вот-вот купит для него ресторан в Риме, уверяя, что на деньги, вырученные от его аренды, он сможет приобрести себе еще одну недвижимость. Мамедова даже отправила своей жертве фото ресторана, который якобы собиралась приобрести. А примерно в июле 2020 года она написала Бабаеву, что уже купила ему ресторан по соседству со своим собственным. В августе 2020 года Мамедова вместе с матерью отправилась в Турцию, где планировала открыть на выманенные у Бабаева 100 тысяч манатов салон красоты и ресторан. Но бизнес не сложился, и она решила попытать счастья в Беларуси, где дела также не пошли. В результате Мамедова вернулась в Азербайджан и вновь начала вымогать у Бабаева деньги. Самый доверчивый автомеханик в мире Самое поразительное, что автомеханик вновь поверил аферистке и даже поблагодарил её за опеку. А Мамедова, взяв с собой мать и сына, вновь отправилась в Турцию, где жила до марта прошлого года, сообщая в письмах Бабаеву, что находится в Италии. Из Турции Мамедова была вынуждена вернуться в Баку. Поняв, что доверчивый Бабаев начал подозревать неладное, она срочно сменила свои и матери телефонные номера, однако 1 октября прошлого года ее задержали сотрудники полиции. В своих показаниях мать аферистки, обвиняемая Валида Мамедова, сообщила, что по указанию Илахаханым брала деньги у человека по имени Кямиль и отдавала их дочери.

«Я не знала, с какой целью моя дочь брала деньги у Кямиля, - призналась Валида Мамедова. - Позже я узнала, что их она взяла в долг на ремонт дачи в поселке Гала. Правда, в поселке Гала у нас не было ни дачи, ни земельного участка. Я не знала, что она представляет меня как свою домработницу. Моя дочь хотела создать бизнес, но дела не пошли – все деньги были потрачены на авиабилеты, проживание за границей, на жизнь в отелях. Мы не знали, что Кямиль жаловался на нас в полицию вплоть до дня задержания моей дочери». Валида Мамедова призналась, что никаких родственных связей ни с евреями, ни с Годом Нисановым у них нет. О том, что её дочь представлялась горской еврейкой, Валида не знала. Потерпевший Кямиль Бабаев в исковом заявлении написал, что знал Илахаханым Мамедову как клиентку, которой несколько раз ремонтировал автомобиль. «Она говорила, что является еврейкой по национальности и что ее мать зовут Зарифа, - показал Кямиль Бабаев. - Рассказывала, что она близкая родственница миллиардера Года Нисанова и что ее дяди – преуспевающие бизнесмены, которые живут в Италии, России и Израиле. В первый раз она позвонила мне в марте 2019 года и сказала, что находится в Турции и что ее домработнице, «бабушке Валиде», не хватает 300 манатов на лечение. Я передал ей деньги. Спустя полмесяца я встретился с Илахаханым в Баку, и она вернула мне деньги. В ходе беседы она сообщила, что строит в Мардакяне дачу и что у нее также есть участок земли в поселке Гала. Спустя некоторое время она вновь позвонила и сказала, что находится за пределами Азербайджана и что ей нужно 500 манатов для ремонта дома в поселке Гала. Я опять передал деньги Валиде, а через некоторое время Илахаханым вернула мне долг». По словам Бабаева, общались они в основном через интернет. Илахаханым говорила, что находится в Италии и как-то раз отправила ему в WhatsApp фотографию женщины, сообщив, что это - ее мать, Зарифа, муж которой занимает пост мэра Рима, а её сын Тогрул (у Мамедовой нет сына по имени Тогрул - ред.) управляет в Риме отелем, купленным ее бывшим мужем. И вот тут-то автомеханик окончательно поверил мошеннице и начал регулярно передавать деньги её «домработнице» Валиде Мамедовой. И напоследок – аглицкий! «В начале 2020 года, когда в Европе был объявлен карантинный режим, Илахаханым Мамедова сказала, что не может вернуться из Италии, и добавила, что из-за коронавируса рестораны в Риме закрываются и падают в цене, она, мол, уже купила себе два ресторана. Еще намекнула, что ее отец работает в правительстве и не разрешает посылать деньги из Рима в Баку банковским переводом, - рассказывал Бабаев. – И предложила мне сделку: я оплачиваю ремонт дачи в Гала, а она купит мне ресторан в Риме за 25 тысяч евро. Я согласился. Позже она сообщила, что уже купила ресторан и оформила его на мое имя. Я был несказанно рад, это ведь не шутка – быть владельцем собственности в Риме!