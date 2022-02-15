Армянский эксперт: армяне разочаровались в Пашиняне, но не доверяют оппозиции

Рейтинг доверия премьер-министра Армении Никола Пашиняна падает. Это происходит на фоне снижения рейтинга его политической команды в целом. Так считает армянский политтехнолог Виген Акопян, пишут армянские СМИ.

По словам эксперта, рейтинг команды премьер-министра, как показали прошедшие годы, всегда держался за счет популярности самого Пашиняна. Тем не менее, считает Акопян, разочарование населения Армении в действующей власти с каждым днем усиливается.

Но даже с учетом этих условий парламентской оппозиции не стоит питать каких-либо надежд, поскольку разочарованные в действующей власти жители Армении вряд ли готовы поддержать нынешнюю оппозицию. «Часть этих голосов, если можно так выразиться, по сути, осталась без хозяина. То есть, если бы в это воскресенье было решено провести выборы, значительная часть разочарованных в действующей власти граждан просто не пошла бы на них. Они не отдали бы свои голоса ни власти, ни оппозиции», - цитируют Акопяна армянские СМИ.