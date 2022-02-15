Советнику американского посольства рассказали о возвращении в Карабах

На встрече было отмечено, что президент Ильхам Алиев определил решение проблем бывших вынужденных переселенцев как одно из приоритетных направлений социальной политики. Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание решению проблем образования и здравоохранения вынужденных переселенцев, проводит важную работу в этой области.

Заместитель председателя госкомитета выразил благодарность правительству США за оказанную гуманитарную поддержку вынужденных переселенцев. Было отмечено, что абсолютное большинство вынужденных переселенцев намерены вернуться на освобожденные от оккупации территории - на постоянное место жительства. Процесс возвращения, который будет осуществляться по принципу добровольности, начнется после обеспечения безопасности и достойных условий жизни в этих районах. Согласно поручениям президента, в настоящее время государственные структуры работают над решением связанных с этим вопросов.

Гость также был проинформирован о текущем состоянии освобожденных территорий, мерах безопасности, проводимых восстановительно-строительных работах и подготовке к возвращению вынужденных переселенцев. Фуад Гусейнов напомнил, что уже утвержден Генеральный план нескольких освобожденных от оккупации городов, и в ближайшее время будут утверждены генпланы других. С начала этого года организуются регулярные автобусные поездки в освобожденные от оккупации Шушинский и Агдамский районы. Запланированы автобусные линии и в другие районы, освобожденные от оккупации.

Фуад Гусейнов подчеркнул, что достоверность минных карт, дважды представленных Арменией в постконфликтный период, не отражает действительности. Массовое минирование этих территорий негативно сказывается на реализации права сотен тысяч вынужденных переселенцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома. Несмотря на то, что процесс разминирования территорий идет быстрыми темпами, регулярно происходящие взрывы мин приводят к гибели и тяжелым травмам гражданских лиц.

Филипп Тишу поблагодарил за теплый прием. Он подчеркнул, что политика азербайджанского государства в отношении вынужденных переселенцев заслуживает похвалы. Отметив, что в прошлом году он посетил город Агдам, гость отметил, что ознакомился с развалинами города, после этих снимков испытал как удивление, так и сожаление.

В заключение Филипп Тишу рассказал о возможностях дальнейшего сотрудничества. На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.