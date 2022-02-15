AZAL заплатил Армении около €32 тысяч за полеты в Нахчыван
Национальный авиаперевозчик Азербайджана «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) выплатил Армении около 32 тысяч евро за аэронавигационные услуги, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации (КГА) республики.
Армянские СМИ сообщают, что «Азербайджанские авиалинии» с 6 октября начали использовать воздушное пространство Армении для осуществления пассажирских рейсов из Баку в Нахчыван.
«...С 6 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года за предоставление аэронавигационных услуг авиакомпании AZAL со стороны «Армаэронавигации» компанией выплачено 31,901.77 евро через центральный офис по маршрутным сборам международной организации ЕВРОКОНТРОЛЬ», - говорится в сообщении комитета.