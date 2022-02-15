Хочешь полететь в космос - купи билет за полмиллиона

Перед полетом космические туристы пройдут подготовку и будут жить в специальном помещении для астронавтов. Они отправятся в полет с космодрома «Америка» в Нью-Мехико. За полтора часа пилоты корабля проведут запуск и ускорение до трех махов. Путешественники смогут посмотреть на Землю из 17 иллюминаторов. Бронь полета обойдется туристам в $450 тыс. При этом им нужно будет внести депозит $150 тысяч.

На фоне этого заявления акции компании выросли почти на 32%, свидетельствуют данные торгов. По итогу торгов вторника ценные бумаги прибавили 31,94 процента и стоят по 10,74 доллара за штуку, пишет «Лента.ру».