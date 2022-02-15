МИД Азербайджана выступил с заявлением

Генассамблея и Совет Безопасности ООН приняли в качестве официального документа отчет «О неправомерном использовании Арменией некоммерческих и благотворительных организаций с целью коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма», подготовленный Министерством иностранных дел Азербайджана. Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении МИД Азербайджана говорится, что в отчете отмечается, что во время и после 44-дневной войны в Карабахе правительство Армении организовало незаконные псевдоблаготворительные кампании по сбору средств под видом гуманитарной помощи через действующие во многих странах армянские диаспорские организации с использованием международных платежных систем, а собранные в рамках данных кампаний средства были направлены на финансирование террористической деятельности против мирного населения на суверенной территории Азербайджана.

МИД подчеркивает, что таким образом армянские диаспорские организации в 73 странах собрали пожертвований на сумму свыше $170 млн, из них $110 млн были перечислены в госбюджет Армении для покрытия военных расходов армянской стороны. Данный факт отражен в речи премьер-министра Армении 21 апреля 2021 года перед парламентом по исполнению госбюджета на 2020 год. Подобные кампании по сбору средств, в большинстве своем организуемые и управляемые Hayastan All Armenian Fund, в котором представлено политическое руководство Армении, продолжаются и после подписания лидерами Азербайджана, России и Армении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, говорится в отчете.

«Подобные действия против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, а также осуществление незаконных финансовых потоков на азербайджанские территории являются грубым нарушением национального законодательства не только Азербайджана, но и стран, в которых зарегистрированы соответствующие армянские диаспорские организации, а также международных обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», - отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Азербайджана призывает все страны - члены ООН предотвратить эту незаконную деятельность, направленную против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.