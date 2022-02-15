Известные международные путешественники посетили и Агдам
Группа известных путешественников из-за рубежа посетила город Агдам.
АПА сообщает, что вначале путешественники осмотрели развалины города. Затем посетили мечеть «Джума». Здесь им продемонстрировали фотографии всемирно известного фотографа Реза Дегати о Ходжалинском геноциде.
Ранее в среду делегация побывала в городе Шуша, позже посетит Кельбаджар, Лачин, Губадлы и Зангилан.
Отмечается, что поездка в Карабах и Восточный Зангезур организована международным клубом NomadMania, объединяющим известных путешественников, побывавших не менее чем в 100 странах мира.