Главный вирусолог США и советник ВОЗ К.Чумаков в гостях у haqqin.az: «Паксловид и молнупиравир – эффективные лекарства против «омикрона»

О новом варианте «омикрона» и пандемии корреспондент haqqin.az побеседовал с директором Центра глобальной вирусологической сети США, замдиректором по науке, ведущим научным сотрудником, начальником лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин (Office of Vaccines Research and Review) Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), советником ВОЗ, профессором университета Джорджа Вашингтона (штат Мериленд) Константином Чумаковым.

В немецком городе Ульм полиция начала расследование в отношении 32-летнего мужчины, который принес на демонстрацию против вакцинации топор и противогаз. Во Франции полиция применила дубинки и слезоточивый газ для разгона демонстрации против QR-кодов и вакцинации. В Бельгии противники ограничений, подобно пацифистам времен войны во Вьетнаме, объявили марш на Брюссель.

Пока пятая волна коронавируса бьет по всему миру рекорды по числу ежедневных заражений, на улицах городов Франции, Германии, Нидерландов, Канады, Новой Зеландии и других стран ширятся демонстрации антивакцинщиков и противников ковидных ограничений.

- За два года вирус все время мутирует, один штамм приходит на смену другому. Вначале уханьский вариант, затем «альфа», «дельта», теперь «омикрон». Как сильно мутации изменили характер коронавируса?

- В результате этих мутаций мы наблюдаем ослабление патогенности коронавируса. Можно сказать, что в варианте «омикрона» COVID-19 стал «добрее и мягче». Сейчас мир накрывает самая мощная волна ковида. Но количество тяжелых случаев гораздо меньше, чем раньше, при дельта-штамме и уханьском варианте. Это связано с тем, что, во-первых, вирус несомненно снизил патогенность, а, во-вторых, значительная часть населения Европы, Америки, Азии и других регионов либо привилась, либо переболела. Два этих фактора играют ключевую роль в течении пандемии. Также уменьшилось количество случаев тяжелого протекания болезни в странах, где процент привитых не слишком высок. К примеру, в странах Африки, где привитых сравнительно мало, отмечается относительно мягкое течение заболевания. У большинства зараженных болезнь протекает без воспаления легких, потребностей в кислороде, подключения к ИВЛ и т.д.

- Кто легче переносит «омикрон» – вакцинированный или переболевший «дельтой»?

- Вакцинированные и переболевшие люди инфекцию переносят одинаково легко. Но легче всех – переболевшие, которые, вдобавок, еще и вакцинированы. В этом случае формируется более сильный гибридный иммунитет. Тем не менее, среди переболевших и получивших вакцинацию нередко случаются повторные заражения инфекцией. И в этом случае состояние больного не требует госпитализации, нет угрожающих жизни осложнений. Прививки однозначно защищают, в 10-20 раз снижают вероятность госпитализации по сравнению с непривитыми. Трехкратная инъекция вакцины помогает организму бороться и с «омикроном».

- В таком случае, защита от «омикрона» заключается только в трех дозах вакцины, и иммунный паспорт с двукратной вакцинацией ничего не значит…

- Есть очень надежные данные исследований об РНК-вакцинах. Эти прививки хорошо работают против дельта-штамма, но не эффективны против «омикрона». Люди с двумя прививками РНК-вакцины могут заболеть «омикроном», но не в тяжелой форме. Антитела у людей получивших третью дозу вакцины, то есть, бустер, лучше нейтрализуют вирусы «омикрона». Но даже у двукратно вакцинированных и переболевших есть еще и Т-клеточный иммунитет. Все это также способствует протеканию болезни в легкой форме. Поэтому имеет смысл сделать бустер, ибо это расширяет спектр иммунитета, включая защиту от «омикрона».

- А что за вариант «омикрона», которому дали название бомбардировщика-невидимки «стелс»?

- На самом деле, у «омикрона» есть три варианта, которые, практически, одновременно появились в Южной Африке. Первым появился вариант ВА.1 и очень быстро заполнил мир, напрочь вытеснив «дельту». Затем по какой-то причине появился еще более заразный вариант – ВА.2, который уже вытесняет BA.1. Например, в Дании полностью вытеснил первый вариант. Есть еще подвид «омикрона» – ВА.2, который называется BA.3. «Омикрон» BA.2 называют «невидимкой» потому, что у него, как и у «дельты», есть реакция на белок шипа. У его предшественника, BA.1, такой реакции не было. Поэтому при ПЦР-тестах BA.2 трудно отличить от дельта-штамма. Но поскольку дельта-штамм практически исчез, вопрос, какой вариант ковида заражает в данное время, утратил свою актуальность

Течение заболевания, вызванное всеми вариантами «омикрона», по сути, одинаково.

В целом же за два года пандемии коронавирус мутирует и эволюционирует в сторону большей заразности, но меньшей патогенности. Такая эволюция вируса была изначально предсказуема, поскольку для любого вируса очень важно передаваться от человека к человеку.

Есть надежда, что на этом история с COVID-19 останавливается и развиваться дальше не будет, как и других значительных волн.

- Когда появился «омикрон», стало ясно, что он пробивает защиту вакцин. Существует ли риск, что при следующем варианте или штамме ковида вакцины вообще перестанут действовать?

- Гарантировать ничего нельзя. Есть минимальный риск того, что уровень мутации вируса будет настолько высоким, что станет пробивать иммунитет, и тогда все пойдет по новому кругу. Но это – чисто теоретическое предположение. Скорее всего, все закончится на «омикроне». За все время пандемии не было таких вариантов ковида, которые были бы вообще нечувствительны к иммунитету.

- В каком случае можно будет остановить вакцинацию?

- Думаю, вакцинация останется надолго. Сложно сказать, как часто надо будет вакцинироваться, но предположительно трех доз вакцины для надежной защиты организма – вполне достаточно. И хватит одной ревакцинации раз в году. Все зависит от того, насколько быстро падает иммунитет. Пока у ученых есть данные только за один год массовой вакцинации, которая началась в январе 2021-го. Как и предполагалось, эффективность вакцин от заражения снизилась. Но сохранилась эффективность прививок от тяжелого течения ковида. Возможно, по этой причине необходимость в регулярных прививках отпадет. Конкретно о частоте вакцинации можно будет говорить только через два года. Если потребуется их модернизировать, чтобы они защищали нас от будущих штаммов, то это вполне осуществимо. Уже в марте обещают вакцину специально от «омикрона».

- А есть ли угроза, что эволюция ковида пойдет в сторону еще большей патогенности? Предположим, если «омикрон» заберет какие-то свойства у других вирусов? Уже озвучивалась версия о вирусе иммунодефицита человека, как о комбинации из двух вирусов, вследствие чего его нейтрализация в организме человека практически невозможно…

- С ковидом это крайне маловероятно. Вообще нет причин для того, чтобы вирус эволюционировал в этом направлении. Потому, что в случае усиления летальности вируса, снижается его возможность заражать как можно больше людей. Преимущество в конкуренции вирусов получает тот, кто способен заразить как можно больше здоровых людей. Когда у зараженного человека течение болезни тяжелое или даже смертельное, то это – тупик для вируса. Вирус, который может убить человека, неспособен широко распространиться. Поэтому в ходе эволюции такой вирус отбраковывается. Отбираются те варианты, которые протекают в мягкой форме, и это мы видим на примере «омикрона». В ходе селекции вирусов выживают менее патогенные штаммы.

Если теоретически представить, что произошла рекомбинация, и появился более «злобный» вариант коронавируса, то у такого штамма просто не будет шансов победить в соревновании с менее патогенными вирусами, которые не вызывают тяжелых осложнений с летальным исходом. Конечно, никогда нельзя говорить «никогда», но по законам эволюции этого быть не может.

- С одной стороны ковид бьет рекорды заражений, а с другой страны отменяют ограничения связанные с ковидом…

- Постепенная отмена ограничений – решение правильное. QR-коды уже сейчас можно отменять, ибо в них уже нет никакого смысла. Маски, наверно, стоит носить, особенно, в таких случаях, как в Азербайджане, когда идет рост заражений. Беречься надо даже при всем том, что «омикрон» является менее патогенным вариантом. Но настораживает тот факт, что сейчас в мире, и, в частности, в США количество заражений достигает рекордного уровня за все время пандемии. Другое дело, что тяжелых исходов стало относительно меньше. Однако в связи с тем, что уровень заболеваний высочайший, погибает, соответственно, много людей. Обнадеживает тот факт, что дело близится к весне, а в теплое время года вирус затухает. Так, летом 2020 и 2021 года повсеместно отмечался спад пандемии. Скорее всего, и с наступлением этой весны эпидемиологическая ситуация успокоится. Очередная волна ковида наступит следующей осенью и зимой. Но это уже будет не пандемическая, а эндемическая волна. Коронавирус превратится в эндемический вирус, то есть, в обычную сезонную инфекцию. Некоторые государства это понимают, поэтому стали снимать все ограничения. Там уже не требуют результаты тестов при въезде в страну, там открывают сухопутные границы. Я думаю, что это правильное решение, которое не грозит большим ущербом.

- А как насчет лечения коронавируса?

- Уже есть эффективные лекарства против ковида. К примеру, паксловид, некоторые моноклональные антитела. Против «омикрона» есть еще противовирусный препарат молнупиравир. Хотя он не столь эффективен как паксловид, но все же борется с инфекцией. Вообще все эти лекарства предназначены, главным образом, людям из групп риска. Эти препараты не для широких масс, которые болеют два-три дня и выздоравливают.

Жесткий карантин, которую вводили в 2020-2021, был связан исключительно с тем, что медицина не знала, с чем имеет дело. А потому, все введенные тогда ограничения были абсолютно правильными. Иначе люди стали бы болеть одновременно, что привело бы к перезагруженности больниц и коллапсу системы здравоохранения. Но теперь большинству стран угроза подобного апокалипсиса не страшна.

- Кстати, многие больные в Азербайджане жалуются, что потеряли обоняние и вкус. А бытует мнение, что потеря вкуса и обоняния для «омикрона» не характерна…

- Это - индивидуальные симптомы, которые сегодня не имеют широкого распространения. Тем не менее, потеря вкуса и обоняния еще встречается. Вообще набор симптомов ковида при варианте «омикрон» стал другим. К примеру, потеря вкуса и обоняния для него не характерна.

- Что бы Вы посоветовали нашим читателям в плане защиты от «стелс-омикрона»?

- Прежде всего, следует быть осторожными. Некоторые люди считают, что надо побыстрее переболеть и запастись иммунитетом. Следует считывать риск летальности – пусть и небольшой, но существующий. Его статистика подтверждает, что трое из 10.000 заболевших все же умрут. Я бы не рисковал, продолжал бы носить маски, избегал мест большого скопления людей в закрытых помещениях. Особенно там, где люди говорят, поют, близко разговаривают друг с другом и пр. Это все же воздушно-капельная инфекция. Также можно продолжить такую профилактическую меру, как прием витаминов и, в частности, витамина «D». Давайте просто побережем себя в разгар пандемии. Закрывать школы не надо, но следует приучить детей носить маски. Очень хорошо зарекомендовали себя антиген экспресс-тесты от ковида. Вообще надо больше пользоваться ими, а не ПЦР-тестами, которые очень чувствительны и часто дают ошибочные положительные результаты. В этом плане антигенные тесты значительно более точные, они дают положительный результат именно тогда, когда человек заражен.

- А что делать тем, кто переболел и у кого держится высокий титр антител? Вакцинироваться или нет?

- Вообще в США совершенно не обращают внимания на уровень антител. Предположим, у человека есть антитела, и что дальше? Означается ли это, что он гарантированно защищен и ему не надо прививаться? За время пандемии в США, в отличие от России, никогда не проводили массовые проверки на наличие антител. В России вопрос наличия антител доходил до сумасшествия, когда люди хвастались друг перед другом у кого их больше. Но следует понимать: общее количество антител ни о чем не говорит. Ибо человек с антителами может заболеть, а человек без таковых – быть полностью защищенным. Антитела – всего лишь один фактор иммунитета из множества, составляющих механизм иммунной защиты. Например, антитела, которые выработались против «дельты», против «омикрона» вообще не работают! Так, что нет никакого смысла в проверках на антитела. Надо вакцинироваться тремя дозами, и это – самое главное.