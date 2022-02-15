Главный вирусолог США и советник ВОЗ К.Чумаков в гостях у haqqin.az: «Паксловид и молнупиравир – эффективные лекарства против «омикрона»
Пока пятая волна коронавируса бьет по всему миру рекорды по числу ежедневных заражений, на улицах городов Франции, Германии, Нидерландов, Канады, Новой Зеландии и других стран ширятся демонстрации антивакцинщиков и противников ковидных ограничений.
В немецком городе Ульм полиция начала расследование в отношении 32-летнего мужчины, который принес на демонстрацию против вакцинации топор и противогаз. Во Франции полиция применила дубинки и слезоточивый газ для разгона демонстрации против QR-кодов и вакцинации. В Бельгии противники ограничений, подобно пацифистам времен войны во Вьетнаме, объявили марш на Брюссель.
Тем временем ВОЗ предупреждает о глобальном распространении нового мутанта, которому дали имя «стелс-омикрон». Этот вариант стремительно распространяется, а смертность от COVID-19 растет пятую неделю подряд, достигнув 500.000 случаев.
О новом варианте «омикрона» и пандемии корреспондент haqqin.az побеседовал с директором Центра глобальной вирусологической сети США, замдиректором по науке, ведущим научным сотрудником, начальником лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин (Office of Vaccines Research and Review) Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), советником ВОЗ, профессором университета Джорджа Вашингтона (штат Мериленд) Константином Чумаковым.
- За два года вирус все время мутирует, один штамм приходит на смену другому. Вначале уханьский вариант, затем «альфа», «дельта», теперь «омикрон». Как сильно мутации изменили характер коронавируса?
- В результате этих мутаций мы наблюдаем ослабление патогенности коронавируса. Можно сказать, что в варианте «омикрона» COVID-19 стал «добрее и мягче». Сейчас мир накрывает самая мощная волна ковида. Но количество тяжелых случаев гораздо меньше, чем раньше, при дельта-штамме и уханьском варианте. Это связано с тем, что, во-первых, вирус несомненно снизил патогенность, а, во-вторых, значительная часть населения Европы, Америки, Азии и других регионов либо привилась, либо переболела. Два этих фактора играют ключевую роль в течении пандемии. Также уменьшилось количество случаев тяжелого протекания болезни в странах, где процент привитых не слишком высок. К примеру, в странах Африки, где привитых сравнительно мало, отмечается относительно мягкое течение заболевания. У большинства зараженных болезнь протекает без воспаления легких, потребностей в кислороде, подключения к ИВЛ и т.д.
- Кто легче переносит «омикрон» – вакцинированный или переболевший «дельтой»?
- Вакцинированные и переболевшие люди инфекцию переносят одинаково легко. Но легче всех – переболевшие, которые, вдобавок, еще и вакцинированы. В этом случае формируется более сильный гибридный иммунитет. Тем не менее, среди переболевших и получивших вакцинацию нередко случаются повторные заражения инфекцией. И в этом случае состояние больного не требует госпитализации, нет угрожающих жизни осложнений. Прививки однозначно защищают, в 10-20 раз снижают вероятность госпитализации по сравнению с непривитыми. Трехкратная инъекция вакцины помогает организму бороться и с «омикроном».
- В таком случае, защита от «омикрона» заключается только в трех дозах вакцины, и иммунный паспорт с двукратной вакцинацией ничего не значит…
- Есть очень надежные данные исследований об РНК-вакцинах. Эти прививки хорошо работают против дельта-штамма, но не эффективны против «омикрона». Люди с двумя прививками РНК-вакцины могут заболеть «омикроном», но не в тяжелой форме. Антитела у людей получивших третью дозу вакцины, то есть, бустер, лучше нейтрализуют вирусы «омикрона». Но даже у двукратно вакцинированных и переболевших есть еще и Т-клеточный иммунитет. Все это также способствует протеканию болезни в легкой форме. Поэтому имеет смысл сделать бустер, ибо это расширяет спектр иммунитета, включая защиту от «омикрона».
- А что за вариант «омикрона», которому дали название бомбардировщика-невидимки «стелс»?
- На самом деле, у «омикрона» есть три варианта, которые, практически, одновременно появились в Южной Африке. Первым появился вариант ВА.1 и очень быстро заполнил мир, напрочь вытеснив «дельту». Затем по какой-то причине появился еще более заразный вариант – ВА.2, который уже вытесняет BA.1. Например, в Дании полностью вытеснил первый вариант. Есть еще подвид «омикрона» – ВА.2, который называется BA.3. «Омикрон» BA.2 называют «невидимкой» потому, что у него, как и у «дельты», есть реакция на белок шипа. У его предшественника, BA.1, такой реакции не было. Поэтому при ПЦР-тестах BA.2 трудно отличить от дельта-штамма. Но поскольку дельта-штамм практически исчез, вопрос, какой вариант ковида заражает в данное время, утратил свою актуальность
Течение заболевания, вызванное всеми вариантами «омикрона», по сути, одинаково.
В целом же за два года пандемии коронавирус мутирует и эволюционирует в сторону большей заразности, но меньшей патогенности. Такая эволюция вируса была изначально предсказуема, поскольку для любого вируса очень важно передаваться от человека к человеку.
Есть надежда, что на этом история с COVID-19 останавливается и развиваться дальше не будет, как и других значительных волн.
- Когда появился «омикрон», стало ясно, что он пробивает защиту вакцин. Существует ли риск, что при следующем варианте или штамме ковида вакцины вообще перестанут действовать?
- Гарантировать ничего нельзя. Есть минимальный риск того, что уровень мутации вируса будет настолько высоким, что станет пробивать иммунитет, и тогда все пойдет по новому кругу. Но это – чисто теоретическое предположение. Скорее всего, все закончится на «омикроне». За все время пандемии не было таких вариантов ковида, которые были бы вообще нечувствительны к иммунитету.
- В каком случае можно будет остановить вакцинацию?
- Думаю, вакцинация останется надолго. Сложно сказать, как часто надо будет вакцинироваться, но предположительно трех доз вакцины для надежной защиты организма – вполне достаточно. И хватит одной ревакцинации раз в году. Все зависит от того, насколько быстро падает иммунитет. Пока у ученых есть данные только за один год массовой вакцинации, которая началась в январе 2021-го. Как и предполагалось, эффективность вакцин от заражения снизилась. Но сохранилась эффективность прививок от тяжелого течения ковида. Возможно, по этой причине необходимость в регулярных прививках отпадет. Конкретно о частоте вакцинации можно будет говорить только через два года. Если потребуется их модернизировать, чтобы они защищали нас от будущих штаммов, то это вполне осуществимо. Уже в марте обещают вакцину специально от «омикрона».
- А есть ли угроза, что эволюция ковида пойдет в сторону еще большей патогенности? Предположим, если «омикрон» заберет какие-то свойства у других вирусов? Уже озвучивалась версия о вирусе иммунодефицита человека, как о комбинации из двух вирусов, вследствие чего его нейтрализация в организме человека практически невозможно…
- С ковидом это крайне маловероятно. Вообще нет причин для того, чтобы вирус эволюционировал в этом направлении. Потому, что в случае усиления летальности вируса, снижается его возможность заражать как можно больше людей. Преимущество в конкуренции вирусов получает тот, кто способен заразить как можно больше здоровых людей. Когда у зараженного человека течение болезни тяжелое или даже смертельное, то это – тупик для вируса. Вирус, который может убить человека, неспособен широко распространиться. Поэтому в ходе эволюции такой вирус отбраковывается. Отбираются те варианты, которые протекают в мягкой форме, и это мы видим на примере «омикрона». В ходе селекции вирусов выживают менее патогенные штаммы.
Если теоретически представить, что произошла рекомбинация, и появился более «злобный» вариант коронавируса, то у такого штамма просто не будет шансов победить в соревновании с менее патогенными вирусами, которые не вызывают тяжелых осложнений с летальным исходом. Конечно, никогда нельзя говорить «никогда», но по законам эволюции этого быть не может.
- С одной стороны ковид бьет рекорды заражений, а с другой страны отменяют ограничения связанные с ковидом…
- Постепенная отмена ограничений – решение правильное. QR-коды уже сейчас можно отменять, ибо в них уже нет никакого смысла. Маски, наверно, стоит носить, особенно, в таких случаях, как в Азербайджане, когда идет рост заражений. Беречься надо даже при всем том, что «омикрон» является менее патогенным вариантом. Но настораживает тот факт, что сейчас в мире, и, в частности, в США количество заражений достигает рекордного уровня за все время пандемии. Другое дело, что тяжелых исходов стало относительно меньше. Однако в связи с тем, что уровень заболеваний высочайший, погибает, соответственно, много людей. Обнадеживает тот факт, что дело близится к весне, а в теплое время года вирус затухает. Так, летом 2020 и 2021 года повсеместно отмечался спад пандемии. Скорее всего, и с наступлением этой весны эпидемиологическая ситуация успокоится. Очередная волна ковида наступит следующей осенью и зимой. Но это уже будет не пандемическая, а эндемическая волна. Коронавирус превратится в эндемический вирус, то есть, в обычную сезонную инфекцию. Некоторые государства это понимают, поэтому стали снимать все ограничения. Там уже не требуют результаты тестов при въезде в страну, там открывают сухопутные границы. Я думаю, что это правильное решение, которое не грозит большим ущербом.
- А как насчет лечения коронавируса?
- Уже есть эффективные лекарства против ковида. К примеру, паксловид, некоторые моноклональные антитела. Против «омикрона» есть еще противовирусный препарат молнупиравир. Хотя он не столь эффективен как паксловид, но все же борется с инфекцией. Вообще все эти лекарства предназначены, главным образом, людям из групп риска. Эти препараты не для широких масс, которые болеют два-три дня и выздоравливают.
Жесткий карантин, которую вводили в 2020-2021, был связан исключительно с тем, что медицина не знала, с чем имеет дело. А потому, все введенные тогда ограничения были абсолютно правильными. Иначе люди стали бы болеть одновременно, что привело бы к перезагруженности больниц и коллапсу системы здравоохранения. Но теперь большинству стран угроза подобного апокалипсиса не страшна.
- Кстати, многие больные в Азербайджане жалуются, что потеряли обоняние и вкус. А бытует мнение, что потеря вкуса и обоняния для «омикрона» не характерна…
- Это - индивидуальные симптомы, которые сегодня не имеют широкого распространения. Тем не менее, потеря вкуса и обоняния еще встречается. Вообще набор симптомов ковида при варианте «омикрон» стал другим. К примеру, потеря вкуса и обоняния для него не характерна.
- Что бы Вы посоветовали нашим читателям в плане защиты от «стелс-омикрона»?
- Прежде всего, следует быть осторожными. Некоторые люди считают, что надо побыстрее переболеть и запастись иммунитетом. Следует считывать риск летальности – пусть и небольшой, но существующий. Его статистика подтверждает, что трое из 10.000 заболевших все же умрут. Я бы не рисковал, продолжал бы носить маски, избегал мест большого скопления людей в закрытых помещениях. Особенно там, где люди говорят, поют, близко разговаривают друг с другом и пр. Это все же воздушно-капельная инфекция. Также можно продолжить такую профилактическую меру, как прием витаминов и, в частности, витамина «D». Давайте просто побережем себя в разгар пандемии. Закрывать школы не надо, но следует приучить детей носить маски. Очень хорошо зарекомендовали себя антиген экспресс-тесты от ковида. Вообще надо больше пользоваться ими, а не ПЦР-тестами, которые очень чувствительны и часто дают ошибочные положительные результаты. В этом плане антигенные тесты значительно более точные, они дают положительный результат именно тогда, когда человек заражен.
- А что делать тем, кто переболел и у кого держится высокий титр антител? Вакцинироваться или нет?
- Вообще в США совершенно не обращают внимания на уровень антител. Предположим, у человека есть антитела, и что дальше? Означается ли это, что он гарантированно защищен и ему не надо прививаться? За время пандемии в США, в отличие от России, никогда не проводили массовые проверки на наличие антител. В России вопрос наличия антител доходил до сумасшествия, когда люди хвастались друг перед другом у кого их больше. Но следует понимать: общее количество антител ни о чем не говорит. Ибо человек с антителами может заболеть, а человек без таковых – быть полностью защищенным. Антитела – всего лишь один фактор иммунитета из множества, составляющих механизм иммунной защиты. Например, антитела, которые выработались против «дельты», против «омикрона» вообще не работают! Так, что нет никакого смысла в проверках на антитела. Надо вакцинироваться тремя дозами, и это – самое главное.