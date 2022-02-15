МИД рассказал о переговорах Байрамова и Лаврова

Между министрами иностранных дел Азербайджана и РФ – Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Учитывая, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, министры обменялись мнениями о планируемых в связи с этой датой мероприятиях.

Министры обсудили и ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений. Стороны также обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.