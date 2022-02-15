Президент Бразилии назвал свой визит в Москву сигналом миру

Президент Бразилии Жаир Болсонару на переговорах в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших перспективах отношений между двумя странами.

«Я уверен, что этот мой визит в Москву – это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы», - цитирует ТАСС Болсонару. Он добавил, что очень рад и приглашение в РФ для него является большой честью.