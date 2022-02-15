«Горжусь»: создатель знаменитого стола рассказал его историю

Создатель стола, который стал мемом в соцсетях после переговоров в Кремле президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона по ситуации вокруг Украины, рассказал его историю. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на итальянскую Corriere della Sera.

Предприниматель Ренато Полонья, возглавляющий итальянскую мебельную фабрику OAK, сообщил, что гигантский белый стол выполнен из древесины, покрыт белым лаком, профилями из сусального золота и украшениями ручной работы. Автор подчеркнул, что размер изделия, выпущенного еще 25 лет назад, шесть метров в длину и 2,6 метра в ширину.

«Я узнал его с первого взгляда. Горжусь. Всегда волнуюсь, когда вижу, что моя работа находится на фоне чего-то важного. Надеюсь, что это принесет удачу против войны», - приводит российское издание слова бизнесмена. Полонья признался, что не помнит точной стоимости заказа, однако предположил, что сейчас она достигала бы 100 тысяч евро.

Бизнесмен также рассказал, что стол – лишь часть работы его компании, выполненной для Кремля в 90-е годы: «Всего семь тысяч квадратных метров на двух этажах. ...Это была полная работа под ключ...»

Глава фабрики добавил, что также поставлял мебель в арабские страны для шейхов и королевских семей, работал в резиденциях султанов в Малайзии и выполнял заказы от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и семьи экс-президента Ирака Саддама Хусейна.