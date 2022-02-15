Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины: Россия названа угрозой

«Государственная политика направляется на своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности Украины, прекращение разведывательных, террористических, диверсионных и других противоправных посягательств спецслужб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и лиц на госбезопасность Украины», - говорится в документе, который цитируют украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О стратегии обеспечения государственной безопасности». Угрозой госбезопасности в документе указана Россия. Целью стратегии является выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности Украины.

В тексте стратегии говорится, что Российская Федерация для реализации собственных стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки.

«...Администрация РФ... и подконтрольные РФ самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнения властных функций на временно оккупированных территориях Украины, грубо нарушают принципы и нормы международного права и свободы человека и гражданина, их деятельность угрожает государственной безопасности Украины», - говорится в документе.

Также в документе говорится, что деструктивная пропаганда за границей и внутри страны провоцирует конфликты и подрывает общественное единство, и что нынешнее состояние системы стратегических коммуникаций затрудняет нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии РФ.

Стратегия также предусматривает борьбу с олигархами, которые установили контроль над стратегическими предприятиями и отраслями национальной экономики, в том числе посредством влияния на политические институты и процессы.