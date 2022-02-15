Влияют ли компьютерные игры на развитие мозга?

Недавние научные исследования выявили некоторые преимущества компьютерных игр: оказывается, они снижают стресс и нервозность, а также борются с депрессией.

Ученые из Университета Каталонии (Испания), проанализировав результаты 122 научных исследований, пришли к выводу, что компьютерные игры улучшают внимание и память. Выяснилось, что у геймеров с большим игровым опытом часть гиппокампа, отвечающая за память, по размерам больше, чем у людей, не играющих в игры. По мнению ученых, компьютерные игры могут помочь в предотвращении развития заболеваний, связанных со старением мозга, как, например, болезнь Альцгеймера.

Исследования показали, что компьютерные игры влияют на структуру мозга и поведение человека. Они также способствуют развитию творческих способностей. Креативность – отличительная черта для любой возрастной группы. Согласно исследованию Мичиганского университета, мы можем улучшить эту функцию с помощью видеоигр.

Если вам нужно сделать трудный выбор, то находящийся рядом друг-геймер поможет вам в этом. Опыт показывает, что люди, играющие в игры, принимают решения быстрее и лучше, чем остальные.