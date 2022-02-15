Москва требует публичного отказа НАТО принимать Украину в Альянс

Москва будет настаивать, чтобы НАТО публично объявила об отказе принять в свой состав Украину, а Киев должен провозгласить нейтральный и внеблоковый статус. Об этом, как передает ТАСС, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды. Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года», - говорится в заявлении Гаврилова.

По его словам, необходимость выполнения декларации была зафиксирована в Акте провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года.