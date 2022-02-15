Отдел информации 21:03

Сегодня в среду 16 февраля чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер провел встречу с несколькими азербайджанскими СМИ. В беседе, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами, принял участие и глава информационно-аналитического издания haqqin.az Эйнулла Фатуллаев. Прежде, чем перейти к основной части беседы, со своей стороны подчеркнем – Соединенные Штаты Америки и посольство этой глобальной державы еще раз показали, что являются образцово демократической и толерантной страной. Порой на страницах haqqin.az, придерживающегося плюрализма мнений и гласности, раздается критика в отношении политики различных государств, в том числе и правительства, и даже президента США. Однако, пригласив на встречу с послом главу редакции нашего сайта, США в лишний раз продемонстрировали свою приверженность принципам демократии, общечеловеческих ценностей, свободы слова и выражений.

«Независимость и демократия в опасности» В своем приветственном слове посол Литценбергер заявил, что 2022 год был действительно важным годом в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Азербайджаном. «Во-первых, мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Но что более важно, мы отмечаем 30 лет дружбы. И мы отмечаем 30-летие независимости Азербайджана. США с самого начала были решительным сторонником независимости Азербайджана. В глобальном масштабе нет большего сторонника независимости и демократии, чем Соединенные Штаты. И мы видим, что сейчас и то, и другое находятся в опасности. Последние 30 лет мы работали с правительством Азербайджана и с народом Азербайджана по широкому кругу вопросов от верховенства закона и прав человека до экономики, энергетики и безопасности. Все это очень важные составляющие наших отношений. Как друг Азербайджана, Соединенные Штаты готовы способствовать достижению мира и построению экономических, транспортных и межличностных связей, чтобы помочь всему региону процветать в условиях мира», - сказал г-н Литценбергер. Посол США подчеркнул двусторонние успехи, достигнутые двумя странами, включая Южный газовый коридор, который США поддержали для достижения большей энергетической безопасности в Европе. Посол высоко оценил стратегическую роль Азербайджана в этом процессе и отметил его важность для европейского энергетического рынка. Г-н Литценбергер также особо подчеркнул роль Азербайджана в вопросах безопасности, особенно во время антитеррористической операции в Афганистане. Американский дипломат подчеркнул важность обеспечения безопасности границ Азербайджана. Он также отметил сотрудничество двух стран в сфере образования. Затем посол ответил на вопросы журналистов.

Посол призывает американские компании в Азербайджан, а официальный Баку – к открытым тендерам Отвечая на вопрос о перспективах участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, посол США сказал, что есть много путей для такого потенциального участия: «Когда я посетил Агдам, я увидел не только трудности, но и захватывающие и амбициозные планы реконструкции. Я был рад видеть, что некоторые американские компании уже вовлечены в этот процесс. Я хотел бы видеть больше американских компаний в Азербайджане, во всех секторах экономики, и чтобы они участвовали в реконструкции», - сказал Эрл Литценбергер. Он призвал правительство Азербайджана использовать открытые тендеры и создать более прозрачную и предсказуемую бизнес-среду, чтобы привлечь больше американских компаний к этой задаче. «Мне приятно сообщить, что мы очень тесно сотрудничаем как с правительством Азербайджана, так и с бизнес сообществом, чтобы создать такую среду. Есть еще над чем работать, но я считаю невероятно важным продолжать этот процесс, потому что американские компании представляют лучшие технологии и лучшие бизнес-практики в мире. И их участие может способствовать успешному восстановлению территорий и экономическому развитию всей страны», - добавил посол. Возвращаясь к вопросу о Южном газовом коридоре, Эрл Литценбергер подчеркнул важность этого газопровода для энергетической безопасности Европы в период напряженности между Западом и Россией вокруг Украины. Он также отметил, что США поддерживают любые возможные шаги по увеличению пропускной способности ЮГК, в том числе путем присоединения к этому проекту большего числа стран, а именно Туркменистана. Отвечая на вопрос о помощи США в разминировании освобожденных территорий, посол США сказал, что его страна уже работает с Азербайджаном в этой области. Он отметил, что США взаимодействуют с правительством Азербайджана и ANAMA (Агентство Азербайджанской Республики по разминированию). Посол подчеркнул, что у американских компаний есть технологии, которые могут помочь в процессе разминирования на освобожденных территориях. «Правительство США недавно объявило о гранте в размере 500 тысяч долларов для решения этой проблемы в регионе. Кроме того, американская неправительственная организация Marshall Legacy Institute уже сотрудничает с правительством Азербайджана и ANAMA, предоставляя собак для обнаружения мин», - сказал посол. Он подчеркнул, что решение проблемы минных полей поможет ускорить возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. Эйнулла Фатуллаев спросил посла о Пашиняне и Вашингтоне Глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев спросил посла: «Недавно произошло событие, которое вызвало сожаление в Баку. Азербайджан не получил приглашение на Саммит в поддержку демократии в Вашингтоне. Хотя армянский премьер-министр получил приглашение и принял участие в работе саммита. Что не помешало ему возглавить миссию ОДКБ во время вторжения в Казахстан. Не кажется ли вам, что подобные двойные стандарты могут вызвать искреннюю обиду в Баку?» «Мы отобрали выборку демократических стран мира для приглашения на Саммит в поддержку демократии для обсуждения вопросов и проблем, стоящих перед демократиями по всему миру. Я бы очень хотел, чтобы Азербайджан был в таком положении, при котором его могли бы пригласить. И я надеюсь, что его могут пригласить в будущем. Но для этого необходимо добиться определенного прогресса по ряду вопросов, по которым у нас ведется очень прямой и активный диалог с правительством в плане соблюдения основных свобод, в плане предоставления пространства для гражданского общества, в плане соблюдения прав человека. Мне кажется, вы путаете тут несколько вещей. Армения была приглашена в связи с некоторыми демократическими реформами, которые она проводит внутри страны. Ее не приглашали потому, что она является или не является членом ОДКБ. Так что я думаю, что эти вещи совершенно разные. Я хотел бы сказать, что никто так не рад, как я, что российские войска и войска ОДКБ покинули Казахстан», - сказал Эрл Литценбергер.