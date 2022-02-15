Громкие заявления посла США в Азербайджане: «Мы – решительные сторонники независимости Азербайджана… Глобально – и независимость, и демократия в опасности» наш спецреп
Сегодня в среду 16 февраля чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер провел встречу с несколькими азербайджанскими СМИ. В беседе, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами, принял участие и глава информационно-аналитического издания haqqin.az Эйнулла Фатуллаев.
Прежде, чем перейти к основной части беседы, со своей стороны подчеркнем – Соединенные Штаты Америки и посольство этой глобальной державы еще раз показали, что являются образцово демократической и толерантной страной. Порой на страницах haqqin.az, придерживающегося плюрализма мнений и гласности, раздается критика в отношении политики различных государств, в том числе и правительства, и даже президента США. Однако, пригласив на встречу с послом главу редакции нашего сайта, США в лишний раз продемонстрировали свою приверженность принципам демократии, общечеловеческих ценностей, свободы слова и выражений.
«Независимость и демократия в опасности»
В своем приветственном слове посол Литценбергер заявил, что 2022 год был действительно важным годом в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Азербайджаном. «Во-первых, мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Но что более важно, мы отмечаем 30 лет дружбы. И мы отмечаем 30-летие независимости Азербайджана. США с самого начала были решительным сторонником независимости Азербайджана. В глобальном масштабе нет большего сторонника независимости и демократии, чем Соединенные Штаты. И мы видим, что сейчас и то, и другое находятся в опасности. Последние 30 лет мы работали с правительством Азербайджана и с народом Азербайджана по широкому кругу вопросов от верховенства закона и прав человека до экономики, энергетики и безопасности. Все это очень важные составляющие наших отношений. Как друг Азербайджана, Соединенные Штаты готовы способствовать достижению мира и построению экономических, транспортных и межличностных связей, чтобы помочь всему региону процветать в условиях мира», - сказал г-н Литценбергер.
Посол США подчеркнул двусторонние успехи, достигнутые двумя странами, включая Южный газовый коридор, который США поддержали для достижения большей энергетической безопасности в Европе. Посол высоко оценил стратегическую роль Азербайджана в этом процессе и отметил его важность для европейского энергетического рынка. Г-н Литценбергер также особо подчеркнул роль Азербайджана в вопросах безопасности, особенно во время антитеррористической операции в Афганистане.
Американский дипломат подчеркнул важность обеспечения безопасности границ Азербайджана. Он также отметил сотрудничество двух стран в сфере образования.
Затем посол ответил на вопросы журналистов.
Посол призывает американские компании в Азербайджан, а официальный Баку – к открытым тендерам
Отвечая на вопрос о перспективах участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, посол США сказал, что есть много путей для такого потенциального участия: «Когда я посетил Агдам, я увидел не только трудности, но и захватывающие и амбициозные планы реконструкции. Я был рад видеть, что некоторые американские компании уже вовлечены в этот процесс. Я хотел бы видеть больше американских компаний в Азербайджане, во всех секторах экономики, и чтобы они участвовали в реконструкции», - сказал Эрл Литценбергер. Он призвал правительство Азербайджана использовать открытые тендеры и создать более прозрачную и предсказуемую бизнес-среду, чтобы привлечь больше американских компаний к этой задаче.
«Мне приятно сообщить, что мы очень тесно сотрудничаем как с правительством Азербайджана, так и с бизнес сообществом, чтобы создать такую среду. Есть еще над чем работать, но я считаю невероятно важным продолжать этот процесс, потому что американские компании представляют лучшие технологии и лучшие бизнес-практики в мире. И их участие может способствовать успешному восстановлению территорий и экономическому развитию всей страны», - добавил посол.
Возвращаясь к вопросу о Южном газовом коридоре, Эрл Литценбергер подчеркнул важность этого газопровода для энергетической безопасности Европы в период напряженности между Западом и Россией вокруг Украины. Он также отметил, что США поддерживают любые возможные шаги по увеличению пропускной способности ЮГК, в том числе путем присоединения к этому проекту большего числа стран, а именно Туркменистана.
Отвечая на вопрос о помощи США в разминировании освобожденных территорий, посол США сказал, что его страна уже работает с Азербайджаном в этой области. Он отметил, что США взаимодействуют с правительством Азербайджана и ANAMA (Агентство Азербайджанской Республики по разминированию). Посол подчеркнул, что у американских компаний есть технологии, которые могут помочь в процессе разминирования на освобожденных территориях. «Правительство США недавно объявило о гранте в размере 500 тысяч долларов для решения этой проблемы в регионе. Кроме того, американская неправительственная организация Marshall Legacy Institute уже сотрудничает с правительством Азербайджана и ANAMA, предоставляя собак для обнаружения мин», - сказал посол. Он подчеркнул, что решение проблемы минных полей поможет ускорить возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.
Эйнулла Фатуллаев спросил посла о Пашиняне и Вашингтоне
Глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев спросил посла: «Недавно произошло событие, которое вызвало сожаление в Баку. Азербайджан не получил приглашение на Саммит в поддержку демократии в Вашингтоне. Хотя армянский премьер-министр получил приглашение и принял участие в работе саммита. Что не помешало ему возглавить миссию ОДКБ во время вторжения в Казахстан. Не кажется ли вам, что подобные двойные стандарты могут вызвать искреннюю обиду в Баку?»
«Мы отобрали выборку демократических стран мира для приглашения на Саммит в поддержку демократии для обсуждения вопросов и проблем, стоящих перед демократиями по всему миру. Я бы очень хотел, чтобы Азербайджан был в таком положении, при котором его могли бы пригласить. И я надеюсь, что его могут пригласить в будущем. Но для этого необходимо добиться определенного прогресса по ряду вопросов, по которым у нас ведется очень прямой и активный диалог с правительством в плане соблюдения основных свобод, в плане предоставления пространства для гражданского общества, в плане соблюдения прав человека. Мне кажется, вы путаете тут несколько вещей. Армения была приглашена в связи с некоторыми демократическими реформами, которые она проводит внутри страны. Ее не приглашали потому, что она является или не является членом ОДКБ. Так что я думаю, что эти вещи совершенно разные. Я хотел бы сказать, что никто так не рад, как я, что российские войска и войска ОДКБ покинули Казахстан», - сказал Эрл Литценбергер.
Посол также ответил на вопрос об использовании зеленой энергии в реконструкции на освобожденных территориях. Он отметил решение президента Азербайджана Ильхама Алиева сделать освобожденные территории зоной зеленой энергии и высоко оценил этот шаг азербайджанского лидера как очень дальновидный. Он подчеркивает, что эта приверженность зеленой энергии полностью соответствует политике США в отношении изменения климата.
Отвечая на вопрос о недавней напряженности вокруг Украины, посол США подтвердил позицию своей страны по этому вопросу, сославшись на неприемлемость действий России. Посол выразил надежду, что Россия не будет применять военную силу против Украины, но подчеркнул, что она подготовила силы вторжения, практически окружившие территорию Украины. Г-н Литценбергер выразил мнение, что всем странам региона пора встать на защиту своей независимости и дать понять, что никто не может повернуть время вспять – на 30 лет назад. Посол также подчеркнул значение недавнего визита президента Ильхама Алиева в Киев, «чтобы продемонстрировать поддержку Азербайджаном независимости Украины и продемонстрировать прочные двусторонние отношения между Азербайджаном и Украиной, которые в полной мере имеют поддержку Соединенных Штатов».
Относительно нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией посол сказал, что его страна привержена делу поддержки всеобъемлющего мира в регионе, открытия транспортных связей и достижения процветания всего региона.
«Мы хотели бы, чтобы все три страны Южного Кавказа стали более сильными, более устойчивыми, более независимыми. Но также мы хотели бы, чтобы региональное сотрудничество расширялось. Мы готовы поддерживать, сводить стороны по любым вопросам, которые они хотят. Я хотел бы подчеркнуть, что Соединенные Штаты сыграли значительную роль в нормализации ситуации на раннем этапе после конфликта. Именно наша инициатива привела к первому обмену армянских задержанных лиц на карты минных полей», - сказал посол, выразив обеспокоенность тем, что у России есть войска в качестве миротворцев в Азербайджане и военные базы в Армении, что затрудняет сотрудничество с ней. По словам г-на Литценбергера, из-за этого у России «сложная повестка дня с обеими странами, которая, к сожалению, не обязательно направлена на урегулирование конфликта между ними».
Эйнулла Фатуллаев спросил посла о деструктивных заявлениях посла США в Ереване
Эйнулла Фатуллаев: «Азербайджан считает, что карабахский конфликт исчерпан и территориальная целостность нашей страны восстановлена. Однако посол США в Армении продолжает озвучивать требования о скорейшем возобновлении деятельности Минской группы ОБСЕ. Более того, американский посол актуализирует идею уточнения статуса упраздненного в Азербайджане Нагорного Карабаха. Официальный Баку полагает, что подобная позиция американских дипломатов наносит урон стратегическому партнерству между Азербайджаном и США. Каково ваше отношение к этому вопросу?»
«Я думаю, важно не слишком зацикливаться на конкретных терминах и терминологии. Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что после конфликта в 2020 году существует ряд нерешенных вопросов, которые еще предстоит проработать. Демаркация границы, транспортное сообщение, задержанные, разминирование, пропавшие без вести. Но также и вопрос о том, какова долгосрочная ситуация с российскими миротворцами? Останутся ли они там навсегда? А если их нет, если они уйдут, какая там будет ситуация? Я думаю, что у нас нет всех ответов на эти вопросы, и для полного решения вопроса потребуется участие всех заинтересованных сторон при поддержке международного сообщества. Наша цель, то есть моя цель и цель посла США в Ереване состоит в том, чтобы помочь поддержать стороны, чтобы мы могли достичь точки, когда мы сможем добиться всеобъемлющего мирного урегулирования, и весь регион сможет смотреть в будущее, а не зацикливаться на прошлом», - ответил американский посол.
Отвечая на вопрос о поставках оружия, посол США заявил, что политика США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ всегда заключалась в том, чтобы не поставлять летальное оружие как Азербайджану, так и Армении, чтобы помочь им достичь дипломатического решение конфликта.
Дипломат противопоставил эту американскую политику политике России, которая поставляет оружие обеим странам, хотя и на разных условиях. Он также подчеркнул, что такой подход не помешал Соединенным Штатам предоставить системы безопасности Азербайджану, в первую очередь, чтобы помочь стране защитить свои границы, особенно южную границу и морские границы на Каспии.