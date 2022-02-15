Жители Грузии протестуют против роста цен

Сразу в нескольких городах Грузии прошли акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги и роста цен на продукты питания. Sputnik Грузия пишет, что акция была организована оппозиционной партией «Единое национальное движение».

Протестующие принесли с собой плакаты с надписью "Грузинская мечта" сделала нас нищими", "Нет подорожанию жизни".

В ходе акции протеста произошла словесная перепалка между представителями ЕНД и сторонниками правящей партии, которые заявили, что у "Национального движения" нет морального права проводить такие акции, у них нет поддержки населения.