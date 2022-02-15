Илахаханым Мамедова не имеет никакого отношения к Году Нисанову

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД Азербайджана была задержана 51-летняя гражданка Азербайджана, жительница Баку Илахаханым Мамедова.

Как уже ранее сообщалось, И.Мамедова арестована на основе жалобы, поступившей в органы полиции от гражданина Азербайджана Кямиля Бабаева. Некоторое время назад haqqin.az разместил публикацию о перипетиях этого скандального дела и следствия над И.Мамедовой, которая обманным путем получила у К.Бабаева крупную сумму денег, пообещав ему купить ресторан и квартиру в Риме.

Как ранее сообщал haqqin.az, обвиняемая в мошенничестве И.Мамедова в общении с К.Бабаевым представилась «родственницей» известного российского бизнесмена Года Нисанова и «падчерицей» мэра Рима.

Редакция haqqin.az со ссылкой на следственные материалы официально заявляет, что обвиненная в совершении преступления И.Мамедова не имеет никакого отношения к Г.Нисанову и не является его родственницей.