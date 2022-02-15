Агентство пищевой безопасности опровергает заявление депутата

Накануне в ходе заседания Милли Меджлиса депутат Таир Керимли выступил с заявлением в адрес деятельности Агентства пищевой безопасности Азербайджана, заявив, что якобы агентство оштрафовало торговца зеленью на 1400 манатов.

В связи с этим Агентство пищевой безопасности выступило с заявлением.

В нем говорится, что АПБ расследовало заявление депутата Таира Керимли о деятельности агентства и доводит до сведения парламентария, что «контроль над незаконной уличной торговлей не входит в сферу деятельности агентства. В то же время в Кодексе об административных проступках Азербайджана не предусматривается штраф в 1 400 манатов за нарушение безопасности пищевых продуктов. На сегодняшний день в рамках проверок агентства не было ни одного случая применения штрафа в размере 1 400 манатов за продажу овощей».

В АПБ ответили, что готовы ответить на все запросы в связи с этим вопросом.