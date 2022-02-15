США и НАТО заявили, что видят «противоположное тому, что нам нужно увидеть»

Россия не только не отвела свои войска от границы с Украиной, но и продолжает наращивать военные силы в приграничных регионах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя заявления Москвы о выводе подразделений, дислоцированных на границе с Украиной.

«Мы не видели никакого вывода войск. Они остаются в очень угрожающей позиции вдоль границ Украины», - передает Anadolu слова Блинкена.

«Мы наблюдаем противоположное тому, что нам нужно увидеть. Нам нужно увидеть, что эти силы ушли», - добавил госсекретарь.

С таким же заявлением выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что перемещение войск и танков взад-вперед не является доказательством их вывода. «Мы не видим никакого вывода российских войск. И, конечно же, это противоречит посылу дипломатических усилий», - сказал Столтенберг перед встречей альянса в Брюсселе. «Мы видим, что они увеличили количество войск, и еще больше войск находится в пути. Так что пока никакой деэскалации нет».