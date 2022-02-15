США обратились к Сербии: ищите альтернативу российскому газу

Власти США призывают Сербию искать альтернативы российскому газу и, как считают в Вашингтоне, добиваются прогресса в этом направлении, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар.

"Что касается энергетической безопасности, мы призвали Сербию рассматривать альтернативы российскому газу, включая возобновляемые источники энергии и сжиженный природный газ. Мы добились некоторого прогресса в этом", - цитирует ТАСС американского чиновника.

"Вопрос зависимости от российских энергоресурсов – это проблема не только Западных Балкан, это проблема для большей части Европы... Мы близки к освобождению некоторых стран от полной зависимости от российского газа... В этом процессе есть огромные возможности для американских компаний", - отметил Эскобар.