Президент Польши Анджей Дуда позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, президент Польши с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Азербайджан в 2019 году. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что этот визит был успешным и внес вклад в развитие двусторонних связей.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних связей между Азербайджаном и Польшей в различных сферах.

Президент Польши как действующий председатель ОБСЕ коснулся вопросов безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы, подчеркнул, что шаги, предпринимаемые в рамках ОБСЕ, послужат ослаблению напряженности.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о событиях вокруг Украины.