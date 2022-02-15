Москва: Напряжение вокруг Украины выгодно США, им нужно «отвоевать» рынок газа

Вашингтон стремится отвоевать у России европейский газовый рынок, поэтому дестабилизация ситуации в Украине была выгодна на протяжении всех этих лет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Энергетическое сотрудничество России со странами Европы, которое как кость в горле застряло у Вашингтона, которому нужно отвоевывать очередной рынок, а уж тем более такой, как рынок газа. Поэтому дестабилизация ситуации в Украине, через которую в Европу шел наш газ, была выгодна на протяжении всех этих лет", - заявила российский дипломат, слова которой приводит ТАСС.

"Северный поток-2" – проект, который они всячески пытались затормозить, не дать вообще ему появиться, потом остановить строительство, потом придумать, почему он не может быть сдан в эксплуатацию, а сейчас еще и навалиться всем миром, попытаться это сделать, придумав очередную некую российскую "угрозу", чтобы под этим предлогом ввести еще больше санкций и еще больше получить аргументов, чтобы напугать европейцев перспективой неполучения от нас энергоресурсов", - добавила Захарова.