В Армении снова недовольны Беларусью: теперь обвиняют в подделке картофельных семян

«Эта страна каждый раз заявляет об элитарных семенах картофеля, хотя занимается обычным подделыванием семян из Европы, меняя этикетку и предлагая в том числе армянским фермерам семена по 180 драмов за 1 кг. Они не имеют права продавать эти семена под именем своих, поскольку это собственность в основном нидерландских компаний. И это только картофель. Можно представить, что Беларусь делает по другим направлениям», - негодует Берберян.

Председатель НПО называет Беларусь страной «жуликов, руководимая человеком, который не сумел справиться с кухаркой и победить ее».

Берберян призывает армянских фермеров «воздержаться от покупки таких семян. Они не обеспечат нормальный урожай, да еще и заразят земли... Проблем с замещением у нас нет, европейские компании готовы обеспечить армянских фермеров семенами. Цена будет выше, но и качество будет на порядок выше».

Не успокоившись, Берберян призывает также «российских фермеров проявить последовательность в этом вопросе и не допустить заражения своих земель».