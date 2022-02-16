Мустафаев и Оверчук отметили высокий уровень и серьезный потенциал сотрудничества Азербайджана и России

Вице-премьеры Азербайджана и РФ – Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук провели встречу в формате видеоконференции.

Вице-премьер РФ отметил поступательное укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений и последовательную реализацию Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества до 2024 года.

Далее в сообщении отмечается, что торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана и РФ находится на высоком уровне и обладает серьезным потенциалом для дальнейшего укрепления. За январь-ноябрь 2021 года во взаимной торговле двух стран зафиксирован рост на 14,4% по сравнению с 2020 годом. Общий объем составил 2,9 млрд долларов США. Российский экспорт – 2 млрд долларов США, импорт – 914,1 млн долларов США.

Участники встречи отметили важность развития межрегионального сотрудничества. В качестве ключевой площадки для диалога на этом уровне был обозначен формат Российско-Азербайджанского межрегионального форума. 11-й межрегиональный форум запланирован к проведению в 2022 году.

Активную позицию в развитии двусторонних отношений занимают также институты развития и представители бизнес-сообществ... В вопросах взаимодействия в сфере электроэнергетики стороны отметили большой потенциал для дальнейшего сотрудничества в нефтегазовом секторе и в области возобновляемых источников энергии, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Особое внимание было уделено также вопросам развития проекта международного транспортного коридора «Север – Юг».

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства и пищевой безопасности. Отмечено, что продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция занимают лидирующие позиции во взаимной торговле РФ и Азербайджана. Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия между странами в январе-декабре 2021 года увеличился на 3,4% по сравнению с показателями 2020 года и составил 1,3 млрд долларов США.

Российско-азербайджанские агропромышленные связи занимают важное место в системе внешнеэкономических отношений. В феврале 2022 года в рамках проекта «Агроэкспресс» по доставке грузов с помощью ускоренных поездов был запущен первый грузовой поезд с плодоовощной продукцией из Азербайджана в Россию.

Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества, подчеркивается в сообщении.