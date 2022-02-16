«Как видите, не могу двигаться»: Елизавета II впервые пожаловалась на здоровье

Королева Великобритании Елизавета II впервые призналась, что чувствует себя не очень хорошо, но, возвращаясь к работе в Виндзорском замке, не скрывала улыбки. Об этом сообщает Daily Mail.

На встрече с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом королева опиралась на трость. На вопрос о ее здоровье Елизавета II кратко ответила: «Как видите, я не могу двигаться». Тростью она указала на свою левую ступню, но когда мужчины подошли поздороваться, она улыбнулась, и они пожали ей руку.

В издании уточнили, что у Елизаветы II нет никаких травм, просто в тот день она чувствовала себя «немного скованной». Британская королева провела первые очные встречи после недавних новостей о контактах с заболевшим коронавирусом принцем Чарльзом.