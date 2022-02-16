США готовят санкции против «внутреннего круга» Путина

США изучают возможность введения санкций против близкого окружения президента России Владимира Путина, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Коммерсант» сообщает, что так Псаки ответила на вопрос, будут ли вводиться санкции против окружения Владимира Путина из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга», - сказала Псаки, не уточнив при этом, рассматриваются ли эти санкции в связи с началом судебного процесса по делу против Алексея Навального или в рамках ограничений, которые могут быть введены в случае вторжения России в Украину.

Лефортовский суд Москвы на этой неделе начал рассмотрение нового уголовного дела против Алексея Навального, напоминает издание. Его обвиняют в присвоении пожертвованных сторонниками 2,7 млн рублей и в оскорблении судьи и участников процесса в ходе рассмотрения дела о клевете на ветерана войны. Алексей Навальный не признал вину.