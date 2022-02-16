Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения Госдумы
Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании «республик» Донбасса.
«Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля», - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, указав, что подобное решение «подрывает минские соглашения и мирный процесс».
We have officially addressed the UNSC with an initiative to discuss Russian State Duma’s appeal to recognize the so-called ‘LDNR’, which undermines Minsk agreements and the peace process. We requested UNSC to consider the issue at the February 17th meeting on Minsk agreements.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 16, 2022
15 февраля, депутаты Госдумы приняли постановление о немедленном обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость сепаратистских Донецкой и Луганской «народных республик». За законопроект, подготовленный фракцией КПРФ, проголосовал 351 депутат, против были 16 и еще один воздержался. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание «ДНР» и «ЛНР» не соотносится с минскими соглашениями. В Кремле подчеркнули, что обращение Госдумы отражает волю народа, но по этому вопросу ничего не решено.