«Согласно Гаагской конвенции 1954 года, мы работаем над направлением в Нагорный Карабах независимой технической миссии ЮНЕСКО. Надеемся, что это станет возможно уже в ближайшее время, хотя на данный момент необходимых условий для этого нет. Поэтому обсуждения продолжаются».

В целом армянские СМИ, а в частности агентство «Арменпресс» сфальсифицировали официальное заявление Т.Малларда. Haqqin.az приводит формулировку чиновника из аппарата ЮНЕСКО в английской версии сайта «Арменпресс». Посудите сами, вот как ответил на вопрос армянского журналиста Маллард: «“We continue working to send a UNESCO Independent Technical Mission within the framework of the 1954 Convention. We hope that it will be possible soon, but for the moment the necessary conditions are not in place. So discussions are still ongoing”, Thomas Mallard, Press Officer at UNESCO, said.»

Как видно, в английской версии заявления отсутствует географическое местоположение «Нагорный Карабах». Маллард в целом говорит о необходимости отправки миссии технической комиссии. А журналисты из русской версии сайта поступили произвольно с текстом чиновника, то есть по-армянски…

К тому же, отвечая на откровенно провокационный вопрос армянского журналиста о, якобы, имеющихся фактах уничтожения Азербайджаном армянских памятников в Карабахе, представитель ЮНЕСКО не попросил его уточнить, о каких именно фактах идет речь и что конкретно указывает на их достоверность. Увы, в ответ Маллард заявил, что «историко-культурное наследие не должно становиться инструментом для политических целей».

Таким образом, не осадив провокатора-журналиста, Томас Маллард, сотрудник пресс-службы специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры, по существу, косвенно обвинил Азербайджан в уничтожении исторических памятников, подписавшись тем самым под очередным измышлением армянской пропаганды.

Здесь хотелось бы отметить, что в Уставе ЮНЕСКО четко прописано, что эта организация стремится к установлению мира посредством международного сотрудничества в образовании, науке и культуре. Хотя тот факт, что штаб-квартиры ЮНЕСКО находится в Париже, видимо, сказывается на политической ориентации её сотрудников, которые действуют в последние десятилетия не столько по рекомендациям нью-йоркской штаб-квартиры ООН, сколько под диктовку МИД Франции, которое активно защищает интересы своих союзников и, в первую очередь, «униженную и бесправную» Армению.

Не так давно ЮНЕСКО оказалась в центре еще одного политического скандала, связанного, на сей раз, с Россией. Возмутительницей спокойствия стала Вероника Рожер-Лакан, официальный представитель Франции в этой организации, опубликовавшая на своей странице в «Фейсбук» в высшей степени оскорбительную карикатуру на президента России Владимира Путина. В связи с чем постоянный представитель России в этой организации выразил официальный протест.