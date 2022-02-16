Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 01:08

В последние годы из мирового политического лексикона методично выдавливаются такие понятия, как примат международного права, принципы равноправного сотрудничества, беспристрастность международных организаций… На их смену пришли политика двойных стандартов, лоббирование интересов крупных держав и бесконечные пропагандистские войны, в которых объективную истину и установленные факты подменяют «черным пиаром». И нет, пожалуй, в мире второй такой страны, которая пострадала от этой профессиональной и нравственной деградации также сильно, как Азербайджан.

В первые годы независимости наша страна, столкнувшись с внешней агрессией и оккупацией, возлагала наивные, как это стало понятно позже, надежды на справедливость международного сообщества и беспристрастный подход международных институтов. Но когда лишь на бумаге осталась резолюция Совбеза ООН о деоккупации азербайджанских территорий, а созданная для урегулирования проблемы Карабаха Минская группа ОБСЕ, заседавшая без малого три десятилетия (!!), не продвинулась в справедливом решении этого конфликта даже на миллиметр, стало понятно, что Азербайджану остается лишь одно – рассчитывать на собственные силы. Международные организации, а также всевозможные Фонды демократии и аналитические Центры, финансируемые анонимными поборниками демократии и свободы, с удручающим постоянством применяли и продолжают применять к Азербайджану политику двойных стандартов, преследуя исключительно свои, корыстные политические цели. Нам могут возразить, что в последние годы на двойные стандарты и, по сути, неработающие международные механизмы жалуются много стран. Что правда! Но Азербайджану, на который традиционно наседают и давят международные структуры, уставы которых априори запрещают проявление политических пристрастий, от этого не легче! Рассмотрим самый свежий пример. Сотрудник пресс-службы ЮНЕСКО Томас Маллард в интервью армянским СМИ сделал вчера следующее заявление:

«Согласно Гаагской конвенции 1954 года, мы работаем над направлением в Нагорный Карабах независимой технической миссии ЮНЕСКО. Надеемся, что это станет возможно уже в ближайшее время, хотя на данный момент необходимых условий для этого нет. Поэтому обсуждения продолжаются». В целом армянские СМИ, а в частности агентство «Арменпресс» сфальсифицировали официальное заявление Т.Малларда. Haqqin.az приводит формулировку чиновника из аппарата ЮНЕСКО в английской версии сайта «Арменпресс». Посудите сами, вот как ответил на вопрос армянского журналиста Маллард: «“We continue working to send a UNESCO Independent Technical Mission within the framework of the 1954 Convention. We hope that it will be possible soon, but for the moment the necessary conditions are not in place. So discussions are still ongoing”, Thomas Mallard, Press Officer at UNESCO, said.» Как видно, в английской версии заявления отсутствует географическое местоположение «Нагорный Карабах». Маллард в целом говорит о необходимости отправки миссии технической комиссии. А журналисты из русской версии сайта поступили произвольно с текстом чиновника, то есть по-армянски… К тому же, отвечая на откровенно провокационный вопрос армянского журналиста о, якобы, имеющихся фактах уничтожения Азербайджаном армянских памятников в Карабахе, представитель ЮНЕСКО не попросил его уточнить, о каких именно фактах идет речь и что конкретно указывает на их достоверность. Увы, в ответ Маллард заявил, что «историко-культурное наследие не должно становиться инструментом для политических целей». Таким образом, не осадив провокатора-журналиста, Томас Маллард, сотрудник пресс-службы специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры, по существу, косвенно обвинил Азербайджан в уничтожении исторических памятников, подписавшись тем самым под очередным измышлением армянской пропаганды. Здесь хотелось бы отметить, что в Уставе ЮНЕСКО четко прописано, что эта организация стремится к установлению мира посредством международного сотрудничества в образовании, науке и культуре. Хотя тот факт, что штаб-квартиры ЮНЕСКО находится в Париже, видимо, сказывается на политической ориентации её сотрудников, которые действуют в последние десятилетия не столько по рекомендациям нью-йоркской штаб-квартиры ООН, сколько под диктовку МИД Франции, которое активно защищает интересы своих союзников и, в первую очередь, «униженную и бесправную» Армению. Не так давно ЮНЕСКО оказалась в центре еще одного политического скандала, связанного, на сей раз, с Россией. Возмутительницей спокойствия стала Вероника Рожер-Лакан, официальный представитель Франции в этой организации, опубликовавшая на своей странице в «Фейсбук» в высшей степени оскорбительную карикатуру на президента России Владимира Путина. В связи с чем постоянный представитель России в этой организации выразил официальный протест.