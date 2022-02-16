В украинской армии готовы к «худшим сценариям»

Вооруженные силы Украины трезво оценивают обстановку, которая сложилась вокруг страны, и готовы к «худшим сценариям», которые могут произойти, заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины Евгений Мойсюк.

«Вооруженные силы Украины очень трезво оценивают обстановку, которая сложилась вокруг Украины, и готовы к худшим сценариям, которые могут произойти. Мы надеемся, что здравый смысл будет превалировать над имперскими амбициями. Но мы готовы к использованию всего нашего потенциала для защиты Украины», - цитируют Мойсюка украинские СМИ.