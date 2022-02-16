Великобритания отказывается от «золотых виз»

Великобритания откажется от так называемой схемы «золотой визы». Министр внутренних дел Прити Пател решила закрыть маршрут из-за «давних опасений» по поводу злоупотребления схемой преступными группировками и сверхбогатыми миллиардерами из нескольких стран, пишет британская газета Times.

По схеме, запущенной в 2008 году, заявители вносят минимальные инвестиции в размере 2 млн фунтов стерлингов в обмен на право жить в Британии. Позже они могут подать заявление на получение полного гражданства и паспорта, отмечает украинская УНН.

Решение принято на фоне повышенного внимания к британским визовым правилам и того, как визы для инвесторов уровня 1, которые выдаются сверхбогатым миллиардерам из нескольких стран, могут быть связаны с грязными деньгами.

«Существует надежда, что закон будет использован для разоблачения использования российских подставных компаний для покупки британской недвижимости», - говорится в сообщении.

Великобритания столкнулась с критикой из-за заявления о том, что она не смогла должным образом контролировать миллиарды фунтов российских денег, которые текли в Лондон за последние два десятилетия. Пател теперь решила полностью отказаться от этой схемы и, как предполагается, выдвинула решение по визам из-за усиленного контроля после кризиса в Украине, пишет Times.