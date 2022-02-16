Пресс-секретарь Ельцина рассказал, как появилась фраза «президент работает с документами»

«Насчет этого мема – я считаю, что он очень удачный, «президент работает с документами», - сказал бывший пресс-секретарь в интервью на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

Ястржембский пояснил, что в то время работал с большим объемом информации, которая шла по линии посольств, спецслужб и различных ведомств. Часто приходилось относить Ельцину документы на подпись. Причем президент должен был поставить свою подпись вне зависимости от того, в каком состоянии находился.

«И хочешь не хочешь – он обязан этот документ подписать. Поэтому работать с документами – это то же самое, что позавтракать, то же самое, что подышать чистым воздухом. Да, он в любой день в любом случае хоть с каким-то документом, хоть с одним, но работал», - отметил Ястржембский. По его словам, фраза «президент работает с документами» была абсолютно точной.