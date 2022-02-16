Тегеран: Иран и Запад близки к новому соглашению по ядерной сделке

Участники венских переговоров по иранской ядерной сделке близки к соглашению как никогда раньше, заявил замминистра иностранных дел Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани, написав об этом у себя в Twitter.

"После многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению. В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано все", - заявил он.

По словам главы иранской делегации, "партнерам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырех лет". "Пришло время серьезных решений", - добавил он.

5 февраля глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана.

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение, напоминает ТАСС. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.