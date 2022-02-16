«Умирать совсем не хочется»: 109-летняя немка пережила «испанку», две мировые войны и ковид

В этом году день рождения праздновали в кафе. Дочь, внуки и правнуки смогли поздравить Мину в уютной атмосфере.

«Да, чувствую себя лучше, чем год назад», - говорит Мина Хен, которая в прошлом году из-за жестких коронавирусных ограничений смогла увидеть своих близких только на безопасном расстоянии.

До 105 лет женщина проживала в своей квартире и справлялась со всеми домашними делами самостоятельно. Дочь навещала ее регулярно и приносила горячую еду. Сегодня Мина живет в доме престарелых.

В доме для престарелых Мину обожают. Когда под Рождество женщина заболела коронавирусом, врачи и персонал сильно перепугались за жизнь их самой пожилой обитательницы. Две недели женщина провела на карантине. У нее была высокая температура, боли в мышцах, отсутствовал аппетит.

На счастье близких Мина, пережившая эпидемию «испанского гриппа» и две мировые войны, смогла преодолеть и коронавирусную инфекцию. Когда ее просят поделиться секретом долголетия, Мина пожимает плечами и говорит, что никаких секретов у нее нет: «Когда все хорошо, то и жизнь прекрасна».

Услышав про 119-летнюю женщину в Японии, Мина сказала, что вполне еще может осилить и такой рубеж. В любом случае она уже договорилась о встрече с журналистом немецкого издания на свой следующий день рождения: «Умирать мне совсем не хочется, но когда-то придется».