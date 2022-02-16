Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 04:08

«О сколько нам открытий чудных готовит…» Увы, классического продолжения не будет, поскольку речь пойдет не о духе просвещения, а о малоприятных «сюрпризах», которые Организация Объединенных Наций готовит для Азербайджана. История о филиале армянской диаспоры, в которое на наших глазах постепенно превращается агентство Программы Развития (ПР) ООН, а также о её деятельности в соцсетях по дискредитации Азербайджана и Турции, все еще продолжается. Как всегда, в их исполнении звучит традиционный набор тюркофобских штампов - бред о сирийских наемниках, обвинения Азербайджана, освободившего от оккупации свои земли, в агрессии (!!), предание анафеме внешней политики Турции, совсем уж утопические фантазии о военном реванше, старые сказки о геноциде… Короче, используя молодежный сленг, в рабочее время армяне отрываются, как могут.

Мало того, получающие в ПР ООН зарплату граждане Армении и их приспешники, пропагандируют на своих страницах в соцсетях не только свою историческую родину, но и исчезнувшее в дыму 44-дневной войны карикатурное образование, которое армянские сотрудники ООН гордо называют «вторым армянским государством». Но, как известно, ничто не вечно под луной! Вот и армянские борцы за право комфортно ненавидеть и выливать ушаты грязи, прикрывшись голубым знаменем ООН, похоже, серьезно перепугались и ушли в подполье. Видимо, руководство ПР ООН их, все-таки, пожурило. Не очень сильно, учитывая, что административные меры предприняты не были, но внятно. Из чего вовсе не следует, что армянские патриоты, числящиеся в штатном расписании ООН, даже закрыв свои страницы в соцсетях, перестали ненавидеть и лгать. Ненавидят и лгут как обычно! Просто теперь они делятся паталогическими фобиям ко всему тюркоязычному только с избранными. Обращает на себя внимание то, как оперативно отреагировала на критические публикации в СМИ руководитель ПР ООН в Азербайджане Екатерина Паниклова, умудрившаяся проявиться в весьма невыгодном для себя свете, толком еще не приехав в Баку. В ответ на публикации, в которых сообщалось о наличии у этой дамы внушительного круга официальных, полуофициальных и даже законспирированных армянских друзей (при полном отсутствии таковых с азербайджанской стороны), эта дама срочно «подружилась» (виртуально, конечно) с… руководством Азербайджана.

Ну, что тут скажешь? Для высокопоставленного сотрудника ООН шаг, мягко говоря, необдуманный, чтобы не сказать, наивный. Уважаемая госпожа Паниклова! Контакты и отношения со своими армянскими друзьями вы выстраивали годами, а друзьями в Азербайджане, где Вам предстоит работать несколько лет, решили обзавестись за несколько дней до своего приезда в Баку? Но Вы же сами понимаете, что так это не работает! При всем уважении к Вашему статусу и профессионализму, без которого Вы бы вряд ли получили столь высокое назначение, нам трудно представить себе, каким образом Вы, с репутацией давнего и верного друга Армении, планируете объективно и честно работать в стране, которую откровенно ненавидят Ваши многочисленные армянские друзья, и которая еще совсем недавно не интересовала Вас вообще? Есть в английском языке такое слово - «непотизм». Если коротко, оно означает «покровительство». Если еще короче – «кумовство». Так вот, именно последнее толкование существительного «непотизм» как нельзя точно подходит к отношению руководства ПР ООН к своим армянским сотрудникам. Даже после того, как аудиторы и следователей этой структуры признали недостойным их поведение, кого-то лишь легонько пожурили, кому-то по-дружески, «пока не утихнет», велели закрыть на время страницы в соцсетях, а кого-то и вовсе повысили по службе.

Надо сказать, что логика руководства ООН – это предмет отдельного изучения с обязательным использованием методов психоанализа. То, что «творцы мира», как называют себя представители ООН, тридцать лет упорно называли черное белым, в Азербайджане давно никого не удивляет. Как не удивляет и то, что на протяжение десятилетий эти люди называли и продолжают называть агрессора жертвой, а жертву – агрессором. ООН молчала, когда армянские должностные лица публично заявляли, что, «в целях самообороны», будут атаковать гражданские объекты в Азербайджане. Молчала, когда в результате этих ударов гибли азербайджанские дети. Карабах и прилегающие к нему районы всегда были азербайджанской землей. Когда армяне силой отняли ее у нас, грубо нарушив и международные, и человеческие законы, ООН не спешила восстанавливать справедливость, ни разу не назвала Армению «оккупантом» и не отправляла контингент «голубых касок» для защиты мирного населения Азербайджана от жестокости и вандализма армянских националистов. А когда чаша терпения народа переполнилась, Азербайджан все решил сам – сам разбил армию оккупантов, сам вернул себе захваченных территории и стал первой в мире страной, которая выполнила резолюцию ООН без какой-либо поддержки со стороны последней.