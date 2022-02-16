Малоприятные сюрпризы, которые ООН готовит для Азербайджана старые песни о главном

Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az

«О сколько нам открытий чудных готовит…» Увы, классического продолжения не будет, поскольку речь пойдет не о духе просвещения, а о малоприятных «сюрпризах», которые Организация Объединенных Наций готовит для Азербайджана.

История о филиале армянской диаспоры, в которое на наших глазах постепенно превращается агентство Программы Развития (ПР) ООН, а также о её деятельности в соцсетях по дискредитации Азербайджана и Турции, все еще продолжается. Как всегда, в их исполнении звучит традиционный набор тюркофобских штампов - бред о сирийских наемниках, обвинения Азербайджана, освободившего от оккупации свои земли, в агрессии (!!), предание анафеме внешней политики Турции, совсем уж утопические фантазии о военном реванше, старые сказки о геноциде…

Короче, используя молодежный сленг, в рабочее время армяне отрываются, как могут.

Екатерина Паниклова проявила себя в весьма невыгодном свете, толком еще не приехав в Баку

Мало того, получающие в ПР ООН зарплату граждане Армении и их приспешники, пропагандируют на своих страницах в соцсетях не только свою историческую родину, но и исчезнувшее в дыму 44-дневной войны карикатурное образование, которое армянские сотрудники ООН гордо называют «вторым армянским государством».

Но, как известно, ничто не вечно под луной!

Вот и армянские борцы за право комфортно ненавидеть и выливать ушаты грязи, прикрывшись голубым знаменем ООН, похоже, серьезно перепугались и ушли в подполье. Видимо, руководство ПР ООН их, все-таки, пожурило. Не очень сильно, учитывая, что административные меры предприняты не были, но внятно.

Из чего вовсе не следует, что армянские патриоты, числящиеся в штатном расписании ООН, даже закрыв свои страницы в соцсетях, перестали ненавидеть и лгать. Ненавидят и лгут как обычно! Просто теперь они делятся паталогическими фобиям ко всему тюркоязычному только с избранными.

Обращает на себя внимание то, как оперативно отреагировала на критические публикации в СМИ руководитель ПР ООН в Азербайджане Екатерина Паниклова, умудрившаяся проявиться в весьма невыгодном для себя свете, толком еще не приехав в Баку. В ответ на публикации, в которых сообщалось о наличии у этой дамы внушительного круга официальных, полуофициальных и даже законспирированных армянских друзей (при полном отсутствии таковых с азербайджанской стороны), эта дама срочно «подружилась» (виртуально, конечно) с… руководством Азербайджана.

Армену Григоряну и другим махровым националистам с удостоверениями ООН пришлось закрыть свои страницы в соцсетях

Ну, что тут скажешь? Для высокопоставленного сотрудника ООН шаг, мягко говоря, необдуманный, чтобы не сказать, наивный.

Уважаемая госпожа Паниклова! Контакты и отношения со своими армянскими друзьями вы выстраивали годами, а друзьями в Азербайджане, где Вам предстоит работать несколько лет, решили обзавестись за несколько дней до своего приезда в Баку?

Но Вы же сами понимаете, что так это не работает!  

При всем уважении к Вашему статусу и профессионализму, без которого Вы бы вряд ли получили столь высокое назначение, нам трудно представить себе, каким образом Вы, с репутацией давнего и верного друга Армении, планируете объективно и честно работать в стране, которую откровенно ненавидят Ваши многочисленные армянские друзья, и которая еще совсем недавно не интересовала Вас вообще?

Есть в английском языке такое слово - «непотизм». Если коротко, оно означает «покровительство». Если еще короче – «кумовство». Так вот, именно последнее толкование существительного «непотизм» как нельзя точно подходит к отношению руководства ПР ООН к своим армянским сотрудникам. Даже после того, как аудиторы и следователей этой структуры признали недостойным их поведение, кого-то лишь легонько пожурили, кому-то по-дружески, «пока не утихнет», велели закрыть на время страницы в соцсетях, а кого-то и вовсе повысили по службе.

30 лет ООН закрывала глаза на армянский экспансионизм, который превратил нашу родину в города-призраки

Надо сказать, что логика руководства ООН – это предмет отдельного изучения с обязательным использованием методов психоанализа. То, что «творцы мира», как называют себя представители ООН, тридцать лет упорно называли черное белым, в Азербайджане давно никого не удивляет. Как не удивляет и то, что на протяжение десятилетий эти люди называли и продолжают называть агрессора жертвой, а жертву – агрессором.

ООН молчала, когда армянские должностные лица публично заявляли, что, «в целях самообороны», будут атаковать гражданские объекты в Азербайджане. Молчала, когда в результате этих ударов гибли азербайджанские дети.

Карабах и прилегающие к нему районы всегда были азербайджанской землей. Когда армяне силой отняли ее у нас, грубо нарушив и международные, и человеческие законы, ООН не спешила восстанавливать справедливость, ни разу не назвала Армению «оккупантом» и не отправляла контингент «голубых касок» для защиты мирного населения Азербайджана от жестокости и вандализма армянских националистов.

А когда чаша терпения народа переполнилась, Азербайджан все решил сам – сам разбил армию оккупантов, сам вернул себе захваченных территории и стал первой в мире страной, которая выполнила резолюцию ООН без какой-либо поддержки со стороны последней.

Увы, но для подлецов настало время прикрываться голубым знаменем ООН...

Вот почему, после всех жертв, страданий и боли, через которые прошел азербайджанский народ на пути к полному освобождению своей земли от армянской оккупации, для каждого из нас невыносимо слышать оскорбления в адрес Азербайджана, невыносимо читать злобные, полные ненависти слова о нашей родине, которые распространяются под логотипом Организации Объединенных Наций в виде оливковой ветви мира.

Вот почему, мы никогда не простим мерзавцев, которые временно закрыли свои страницы в соцсетях и думают, что завтра, когда скандал уляжется, они смогут вновь клеветать на нашу страну, а их начальники – менторски объяснять нам, что такое устойчивое развитие, гендерное равенство, мультикультурализм и прочее.

В вопросах суверенности нашего государства и национального достоинства нашего народа нет и не может быть ни компромиссов, ни срока давности для тех, кто нас порочит.

Единственное, что мы требуем от ООН и её сотрудников – это четко следовать Уставу организации. Если же мы требуем слишком многого, то найдите такие страны, где вы сможете прибегать к двойным стандартам и, в частности, защищать махровых националистов, лжецов и провокаторов с удостоверениями сотрудников ООН, которые позволяют себе оскорблять целые народы.

В Азербайджане это не пройдет!