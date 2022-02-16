Россия проводит учения в Каспийском море
20 кораблей российской Каспийской флотилии начали учения в Каспийском море, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил РФ.
В маневрах участвуют ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала», «Астрахань», «Ступинец», малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения.
В пресс-службе ЮВО отметили, что в скором времени корабельные тактические группы флотилии отработают совместные маневры по плаванию в едином походном ордере, будут отражать средства воздушного нападения условного противника и отработают ведение учебного морского боя, а также выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы.