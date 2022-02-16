Протест грузовиков в центре Баку разрулили обновлено
Движение по проспекту Гейдара Алиева в Баку, перекрытое грузовиками в знак протеста, возобновилось. Об этом сообщил старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции (ГПС) города Баку майор полиции Араз Аскерли.
A. Аскерли также сказал, что, несмотря на возобновление движения, на проспекте сохраняется плотность автомобилей, и призвал граждан быть терпеливыми.
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Проспект Гейдара Алиева в Баку перекрыт грузовиками в знак протеста.
Как сообщает АПА, на территории Наримановского района четыре грузовика перекрыли дороги. Водители автомобилей выражают протест против действий начальника Государственной службы автомобильного транспорта Анара Рзаева и начальника отдела Мелика Алиева.
Владельцы грузовых автомобилей требуют от госучреждения выдачи разрешений на выезд. По их словам, из-за отсутствия этих документов их товары портятся.
По этой причине на проспекте Гейдара Алиева образовалась пробка. Сотрудники Государственного управления дорожной полиции регулируют ситуацию на дороге.