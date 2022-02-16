A. Аскерли также сказал, что, несмотря на возобновление движения, на проспекте сохраняется плотность автомобилей, и призвал граждан быть терпеливыми.

Движение по проспекту Гейдара Алиева в Баку, перекрытое грузовиками в знак протеста, возобновилось. Об этом сообщил старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции (ГПС) города Баку майор полиции Араз Аскерли.

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Проспект Гейдара Алиева в Баку перекрыт грузовиками в знак протеста.

Как сообщает АПА, на территории Наримановского района четыре грузовика перекрыли дороги. Водители автомобилей выражают протест против действий начальника Государственной службы автомобильного транспорта Анара Рзаева и начальника отдела Мелика Алиева.

Владельцы грузовых автомобилей требуют от госучреждения выдачи разрешений на выезд. По их словам, из-за отсутствия этих документов их товары портятся.

По этой причине на проспекте Гейдара Алиева образовалась пробка. Сотрудники Государственного управления дорожной полиции регулируют ситуацию на дороге.