В короткий срок комплекс превратился в один из любимых для жителей и гостей столицы символов города, был включен в список исторических памятников страны и стал первым в истории Азербайджана номинантом Mеждународной архитектурной премии Ага Хана.

Идея создания проекта принадлежала потомственному архитектору и интеллектуалу Урузмагу Ревазову. Совместными усилиями архитектора П. Яриновского и конструктора А.Бессонова в 1982 году в небе бакинских архитектурных шедевров загорелась новая звезда модернизма – «Шарг базары». В основу организации комплекса легли традиционные принципы восточных крытых рынков, идея внутреннего дворика, характерные восточные купола и орнаменты.

Памятник азербайджанского зодчества - «Шарг Базары» (Восточный базар) - вновь открывает свои двери для всех ценителей архитектуры, традиционного декоративно-прикладного искусства, художественных ремёсел и восточной кулинарии.

В 2018 году при реконструкции здания перед местными архитекторами была поставлена непростая задача – сохранив все первоначальные составные строения, создать современное пространство, где посетитель сможет не только пройтись по восточному базару, отведать явства национальной и восточной кухни, но и погрузиться в самобытную местную культуру, стать свидетелем, а при желании и участником творческого процесса создания предметов народного творчества.

Так, на территории «Шарг Базары» будут размещены ремесленные мастерские по изготовлению традиционной посуды из меди, гончарных и ковровых изделий, ювелирный пассаж и бесконечные лавочки текстиля, тающих во рту лакомств, экзотических фруктов и ароматов. Все это восточное великолепие поразит вас своей красочностью и самобытностью.

Это место, где любой гурман найдет блюда по своему вкусу, ищущий впечатлений станет зрителем красочных представлений, а турист, получив незабываемое впечатление уйдет с множеством памятных сувениров.

Реконструкция комплекса находится на завершающей стадии и уже совсем скоро все желающие смогут вдохнуть атмосферу слияния старого и современного Баку в павильонах «Шарг Базары», изящно и в полной мере передающих историю, культуру и прогресс Азербайджана.