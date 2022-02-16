Названы шесть скрытых симптомов «омикрона»

Омикрон-штамм коронавируса может оседать в кишечнике, а не в носу. Об этом, как сообщает The Sun, заявил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study.

По его словам, инфицированные люди могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. «В их числе: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея», - отметил он.

Отмечается, что при обнаружении этих симптомов врачи рекомендуют незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест на выявлении коронавирусной инфекции.