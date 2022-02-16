Запад остановит Путина, сливая в прессу разведданные The Guardian
США и Великобритания обнародовали разведданные по поводу опасений вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, оба государства намеревались лишить президента РФ Владимира Путина элемента неожиданности.
В Вашингтоне и Лондоне регулярно проводились брифинги с подробным описанием потенциальной российской военной тактики, заговоров по смене режима и операций "под чужим флагом". По словам советника Госдепа Дерека Шолле, США с союзниками хотели предупредить о возможном проведении Россией таких операций в Украине , "чтобы помешать ей сделать это".
"Я думаю, что Запад стал немного более опытным в использовании разведывательных данных. Это то, что мы называли — когда это делали русские — информационной войной, и это то, в чем мы никогда не были хороши. Что интересно, эта информация не предназначена для американцев или граждан Великобритании. Она предназначена для Владимира Путина. Он тот, кто знает, правда это или нет. Поэтому, если мы публикуем разведданные, которые русские считали секретными, а Путин знает, что это правда, он должен решить, как это повлияет на то, что он попытается сделать и как это повлияет на его стратегию", — отметил ветеран ЦРУ Джон Сайфер.