Согласно решению Кабинета Министров «Об определении дней Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы на 2022 год», 20, 21, 22, 23, 24 марта 2021 года – праздничные дни. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной инспекции труда Айнур Османгызы.

В связи с тем, что 20 марта выпадает на воскресенье, в соответствии с пунктом 5 статьи 105 Трудового кодекса Азербайджанской Республики будут изменены рабочие и выходные дни, 25 марта станет нерабочим днем.

Таким образом, поскольку 19, 26 и 27 марта также выпадают на субботу и воскресенье, 9 дней подряд в связи с праздником Новруз (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта) будут нерабочими.