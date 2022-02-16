Глава Moderna: «Конец пандемии близится»

«Разумно полагать, что мир приближается к финальной стадии пандемии коронавируса», - заявил генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель, сообщает CNBC.

«Существует 80% вероятности того, что по мере распространения и мутации омикрон-штамма, или SARS-CoV-2, в целом мы будем видеть все менее и менее вирулентные вирусы», – заявил он изданию.

При этом Бансель считает, что в оставшихся 20% случаев следующие штаммы будут более опасными.