Глава Moderna: «Конец пандемии близится»
«Разумно полагать, что мир приближается к финальной стадии пандемии коронавируса», - заявил генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель, сообщает CNBC.
«Существует 80% вероятности того, что по мере распространения и мутации омикрон-штамма, или SARS-CoV-2, в целом мы будем видеть все менее и менее вирулентные вирусы», – заявил он изданию.
При этом Бансель считает, что в оставшихся 20% случаев следующие штаммы будут более опасными.
«Факт в том, что вирус никуда не денется. Он останется с людьми навсегда, как грипп, и нам придется жить с этим», - сказал он.
Гендиректор также сообщил, что его компания разрабатывает комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса, которая будет готова, предположительно, к августу 2023 года.