Австралия внесет ХАМАС в список террористических организаций

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрю заявила, что официальная Канберра намерена внести палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, в список террористических организаций. Об этом говорится в заявлении главы МВД Австралии, передает Anadolu.

По словам Эндрю, власти Австралии намерены обновить список террористических организаций и включить в него всю организацию ХАМАС (пока в перечень входит только ее военное крыло), а также сирийские группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» и «Хурас ад-Дин».

Эндрю отметила, что правительство Австралии нацелено на защиту австралийцев от терроризма и экстремизма: «Взгляды ХАМАС и других группировок вызывают глубокую тревогу. В Австралии нет места их идеологии».