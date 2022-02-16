Рекорд: азербайджанская нефть выше $100
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке продолжает дорожать.
Цена на азербайджанскую нефть выросла на 3,2% и составила $100,76 за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке продолжает дорожать.
Цена на азербайджанскую нефть выросла на 3,2% и составила $100,76 за баррель.
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